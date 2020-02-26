Нефть в среду удержится выше 54 долл./барр. - Промсвязьбанк

Вопреки ожиданиям, нефть не удержалась на уровне 56-57,5 долл./барр., в среду аналитики рассчитывают на удержание нефти выше 54 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Усиление страхов активного распространения коронавируса за пределами Китая спровоцировало распродажу в нефти, которая опускалась ниже 55 долл./барр. в течение дня, - отмечают эксперты банка. - Со стороны ОПЕК+ никакой словесной поддержки не поступает, поэтому пока основной темой на рынке нефти вновь выступает переоценка спроса на нефть и потенциальная просадка мировой экономики из-за вируса. На фоне общей нарастающей нервозной обстановки видим риски очередного захода нефти к «низам» 2018 года (50-52 долл./барр.). Сегодня рассчитываем на удержание нефти выше 54 долл./барр.".