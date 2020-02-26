Утренние прогнозы: торги акциями начнутся в минусе, в дальнейшем возможны попытки отскока

Аналитики ожидают очередного "гэпа" вниз на открытии российского фондового рынка в среду, однако в дальнейшем допускают попытки отскока.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3005-3015 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3030, 3040 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить коррекционный отскок в район 3030-3040 пунктов ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина для российского рынка акций угрожающая: индекс Мосбиржи с легкостью пробил нижнюю границу "бокового" канала в 3050 пунктов и закрылся вблизи "круглой" отметки 3000. На открытии и эта отметка не устоит. Если мы не сможем сегодня-завтра вернуться выше 3050, то не исключена волна еще одного снижения. Но американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,6%, чуть менее процента растет нефть. Поэтому после удара вниз на открытии можно ждать попыток отскока".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок начнёт среду в "минусе": ниже отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако в течение дня ситуация может улучшиться на фоне коррекции вверх европейских и американских индексов".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка в среду не привнесла каких-либо существенных позитивных изменений, цены на энергоносители и сырьевые металлы продолжают испытывать давление, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы пока не сигнализируют о возможной полноценной коррекции после резкого падения накануне. Мы ожидаем очередного "гэпа" вниз на открытии российского фондового рынка, ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, могут выступить значения 2950 пунктов по индексу Мосбиржи и 1412 пунктов по индексу РТС".