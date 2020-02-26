Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с умеренным повышением - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3005-3015 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3005-3015 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3030, 3040 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить коррекционный отскок в район 3030-3040 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США (18:30 мск). Косвенное влияние на российский рынок акций также способна оказать публикация январской статистики по продажам нового жилья в США (18:00 мск), отмечает В. Манжос.