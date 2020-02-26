Рынок акций начнёт среду в "минусе", но затем ситуация может улучшиться - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций начнёт среду в "минусе", но в течение торгового дня ситуация может улучшиться, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Ситуация на внешних рынках уже не кажется безнадёжно плохой, хотя индекс Dow Jones записал на свой счёт самое сильное двухдневное падение в пунктах за всю историю, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Коронавирус - это не только потребление, но и производство. В случае распространения в нефтедобывающих странах могут также нарушиться поставки нефти, что, похоже, начал осознавать глобальный рынок. В любом случае, пишет А. Кочетков, удержать вирус в отдельно взятой провинции не получилось, и мировая экономика должна готовиться к глобальному распространению COVID-19.

Российский рынок начнёт среду в "минусе": ниже отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Андрей Кочетков. Однако в течение дня ситуация, по его мнению, может улучшиться на фоне коррекции вверх европейских и американских индексов.