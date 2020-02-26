Фондовый рынок начнет торги среды с очередного "гэпа" вниз - "Инвестиционная палата"

Российский фондовый рынок начнет торги среды с очередного "гэпа" вниз, сообщается в комментарии "Инвестиционной палаты".

"Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка в среду не привнесла каких-либо существенных позитивных изменений, цены на энергоносители и сырьевые металлы продолжают испытывать давление, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы пока не сигнализируют о возможной полноценной коррекции после резкого падения накануне. Мы ожидаем очередного "гэпа" вниз на открытии российского фондового рынка, ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, могут выступить значения 2950 пунктов по индексу Мосбиржи и 1412 пунктов по индексу РТС", - указывает риск-менеджер "Инвестиционной палаты" Александр Крылов.