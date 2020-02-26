Целью отскока по нефти является район $58-58,5 за баррель - Алор Брокер

Нефть провалилась во вторник под поддержку 55 долларов за баррель, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Кроме негативного внешнего фона на котировки подействовали слова главы Международного энергетического агентства о том, что в 2020 году рост спроса на нефть будет минимальным за последние 10 лет. Однако чем ниже котировки нефти, тем выше вероятность, что на следующей неделе саммит ОПЕК+ примет решение о снижении квот на добычу. Целью отскока по нефти является район 58-58,5 долларов за баррель, но и очередного обвала в район 53 долларов исключать нельзя, указывает А. Антонов.