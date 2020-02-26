Индекс Мосбиржи после снижения на открытии среды попробует отскочить - Алор Брокер

После снижения на открытии среды индекс Мосбиржи опять попробует отскочить, все спекулятивные "лонги" нужно сопровождать короткими "стопами" говорится в комментарии Алор Брокер.

Падение мировых рынков усилилось после открытия американских фондовых площадок. Это сильно негативный факт, говорящий о том, что продаются реальные активы, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В результате американский рынок акций потерял во вторник около 2,3%.

"Часть этих потерь наш фондовый рынок отыграть не успел, и в среду ждем открытия в "минусе". Техническая картина для российского рынка акций угрожающая: индекс Мосбиржи с легкостью пробил нижнюю границу "бокового" канала в 3050 пунктов и закрылся вблизи "круглой" отметки 3000. На открытии и эта отметка не устоит. Если мы не сможем сегодня-завтра вернуться выше 3050, то не исключена волна еще одного снижения. Но американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,6%, чуть менее процента растет нефть. Поэтому после удара вниз на открытии можно ждать попыток отскока. Впрочем, все спекулятивные "лонги" нужно сопровождать короткими "стопами" - во вторник мы наблюдали аналогичную картину: утренний рост фьючерсов и нефти, который быстро сменился распродажами", - пишет А. Антонов.