Рубль начнет среду с консолидации - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов среды, говорится в комментарии банка.

Российская валюта в ходе сессии вторника отыгрывала динамику валют EM и цен на нефть, прошедшую в понедельник. При этом пара доллар/рубль поднялась выше сопротивления, расположенного на уровне 65 рублей. С технической точки зрения, закрепление выше данной отметки повышает шансы на продолжение роста американской валюты и достижение отметки 67 рублей, отмечают специалисты.

"В среду перед открытием рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон в виде восстановления рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе 55,2 доллара за баррель, и умеренного ослабления валют развивающихся стран. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале дня. При этом в ходе сессии основным фактором для национальной валюты продолжит оставаться ситуация с распространением коронавируса, которая давит на широкий спектр активов. В результате в случае ухудшения внешней конъюнктуры можно ожидать попыток возобновления роста пары доллар/рубль с попытками преодоления отметки 65,5", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.