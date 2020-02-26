Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут приостановить падение на фоне стабилизации мировых рынков

Москва. 26 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут приостановить падение благодаря прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовые индексы США резко упали во вторник по итогам второй сессии подряд на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Снижение Dow Jones Industrial Average в понедельник-вторник составило почти 2000 пунктов, что является рекордным двухдневным падением индикатора. Все больше аналитиков прогнозирует ослабление темпов экономического подъема в США в первом квартале, поскольку американские компании предупреждают, что разрыв цепочек поставок, а также снижение потребительского спроса в Китае скажется как на их прибылях, так и на объемах выпуска продукции.

В последние несколько недель инвесторы пристально следили за ситуацией с коронавирусом, эпицентр которого находится в Китае. Опасения, что распространение коронавируса негативно скажется на глобальной экономической активности, сдерживались надеждами на то, что эпидемия будет быстро взята под контроль. Однако в последние два дня этот оптимизм сменился растущим пессимизмом, что привело к падению капитализации американского фондового рынка на сотни миллиардов долларов. Помимо продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом в Китае, появились свидетельства быстрого распространения заболевания в Южной Корее, а также в Италии.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду на новостях о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,82%. Накануне индикатор рухнул более чем на 3%, что стало максимальным падением с декабря 2018 года. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:21 МСК вырос на 0,37%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,69%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 08:37 МСК опустилось на 1,23%. Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 2,31%.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,715 тыс. человек, зарегистрировано 78,064 тыс. случаев заболевания. Тем временем Сеул сообщил о 169 новых случаях заболевания новым типом коронавируса за сутки, передает в среду агентство "Ренхап". Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в Южной Корее составило 1,146 тыс. человек.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться в среду утром после падения накануне до минимальных значений за две недели на фоне сигналов быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $54,82 за баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на 2,4%, до $54,95 за баррель, минимума с 11 февраля. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,06% - до $49,93 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,9 за баррель, снизившись на 2,97% по сравнению с предыдущей сессией.

Опасения, связанные с тем, что эпидемия коронавируса приведет к серьезному падению глобального спроса на нефть, оказывали давление на рынок с начала текущего года. Однако за последние дни это давление усилилось, поскольку стало понятно, что эпидемия вышла за пределы КНР и может привести к более серьезным, чем ожидалось, последствиям для мировой экономики. При этом страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, подскочили за неделю на 74 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 706 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах по итогам прошлой недели будут обнародованы министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,478 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,558 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 февраля снизился на 0,18% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds снизился за четыре дня (22-25 февраля) на 0,1%, опустившись до 668,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (-0,94%), "МТС-001P-06" (-0,69%) и "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (-0,54%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-11Р" (+0,5%), "Магнит-003Р-03" (+0,3%) и "МТС-001P-03" (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 1-го купона 2-летних облигации серии БО-001Р-06 на уровне 6,65% годовых, ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 - на уровне 6,75% годовых. Купоны у обоих выпусков полугодовые. Ставки 2-го и последующих купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 25 февраля. Техразмещение выпусков запланировано на 27 февраля.

ОАО "Российские железные дороги" планирует 26 февраля собирать заявки инвесторов на 10-летние облигации серии 001P-18R номинальным объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 60 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 4 марта. В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в конце октября прошлого года. Она разместила облигации со сроком обращения 6 лет объемом 15 млрд рублей по ставке 6,75% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) планирует 27 февраля провести сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 001P-05 объемом до 5 млрд рублей по цене не ниже 100% от номинала. Дата погашения выпуска - 13 ноября 2026 года. Следующая оферта запланирована на февраль 2024 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставка купона до следующей оферты установлена на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,03% годовых. Номинальный объем выпуска - 10 млрд рублей.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей на уровне 12% годовых. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 12,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск размещается на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "ДОК-15" (Московская область) выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-01 объемом до 2,016 млрд рублей. Дата приобретения в рамках оферты - 16 марта. Цена приобретения составит 124% от номинальной стоимости. Срок подачи заявок с 10:00 МСК 6 марта до 18:00 МСК 13 марта. Агент по приобретению - Совкомбанк. Размещение выпуска объемом 2,016 млрд рублей прошло в марте 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. Срок обращения выпуска 10 лет.