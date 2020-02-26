Фондовые индексы США ликвидировали рост с начала года

Фондовые индексы США резко упали во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Фондовые индексы США резко упали во вторник по итогам второй сессии подряд на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Снижение Dow Jones Industrial Average в понедельник-вторник составило почти 2000 пунктов, что является рекордным двухдневным падением индикатора. Как в случае Dow Jones, так и двух других индикаторов - S&P 500 и Nasdaq Composite - снижение за последние две сессии полностью ликвидировало подъем, зафиксированный с начала 2020 года.

Цена нефти Brent упала во вторник ниже $55 за баррель, WTI - ниже $50 за баррель. В то же время доходность 10-летних US Treasuries достигла рекордного минимума - 1,31% годовых.

В последние несколько недель инвесторы пристально следили за ситуацией с коронавирусом, эпицентр которого находится в Китае. Опасения, что распространение коронавируса негативно скажется на глобальной экономической активности, сдерживались надеждами на то, что эпидемия будет быстро взята под контроль. Однако в последние два дня этот оптимизм сменился растущим пессимизмом, что привело к падению капитализации американского фондового рынка на сотни миллиардов долларов, пишет Dow Jones.

Помимо продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом в Китае, появились свидетельства быстрого распространения заболевания в Южной Корее, а также в Италии.

Все больше аналитиков прогнозирует ослабление темпов экономического подъема в США в первом квартале, поскольку американские компании предупреждают, что разрыв цепочек поставок, а также снижение потребительского спроса в Китае скажется как на их прибылях, так и на объемах выпуска продукции.

Американские службы здравоохранения, в том числе, Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы.

Котировки акций банков и производителей потребительских товаров, прибыли которых могут наиболее серьезно пострадать в результате падения потребительских расходов, упали во вторник.

Так, акции Citigroup подешевели на 4,3%, Apple - на 3,4%.

Стоимость бумаг Mastercard рухнула на 6,7% после того, как компания ухудшила прогноз выручки на первый квартал, отметив сокращение объема транзакций по картам из-за коронавируса.

"Уровень шока для глобальной экономики выглядит все более угрожающим, - отмечает инвестиционный управляющий Aberdeen Standard Investments Джеймс Эти. - Сейчас мы наблюдаем крушение ралли, основанного на позитивном настрое инвесторов".

Котировки акций розничных сетей Home Depot и Macy's упали во вторник соответственно на 1% и 5,5%, несмотря на более сильные, чем ожидалось, продажи ритейлеров в четвертом квартале.

Акции HP Inc. подорожали по итогам торгов на 5,7%. Топ-менеджеры компании в ходе телефонной конференции перед публикацией отчетности за первый финансовый квартал намекнули на возможность сделки с Xerox, но на определенных условиях. В первом квартале 2020 фингода HP сократила чистую прибыль и выручку.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник упал на 879,44 пункта (3,15%) и составил 27081,36 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 97,68 пункта (3,03%) - до 3128,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 255,67 пункта (2,77%) и составил 8965,61 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду на новостях о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:15 МСК снизились соответственно на 0,88% и на 0,78%. Накануне индикаторы рухнули более чем на 3%, что стало максимальным падением с декабря 2018 года.

В лидерах падения - производители электроники. Акции Sony дешевеют на 1,9%.

Котировки SoftBank Group падают на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:21 МСК вырос на 0,37%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,69%.

Акции оператора связи China Mobile на торгах в Гонконге подешевели на 2,2%, производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 2,6%.

Стоимость интернет-гиганта Tencent снижается на 0,5%, поставщика Apple AAC Technologies Holdings - на 2,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 08:37 МСК опустилось на 1,23%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 2,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 2,31%.

В лидерах падения оказался финансовый сектор. Котировки акций Commonwealth Bank of Australia упали на 1,8%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 1,9%, биотехнологической компании CSL - на 3,7%. Акции Beach Energy подешевели на 4%, Rio Tinto - на 1,5%.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,715 тыс. человек, зарегистрировано 78,064 тыс. случаев заболевания.

Тем временем Сеул сообщил о 169 новых случаях заболевания новым типом коронавируса за сутки, передает в среду агентство "Ренхап". Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в стране составило 1,146 тыс. человек.

"Азиатские рынки акций будут продолжать испытывать давление и будут крайне чувствительны к негативным новостям о коронавирусе", - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли, которого цитирует MarketWatch.

Власти Гонконга обнародовали программу стимулирующих мер объемом 120 млрд гонконгских долларов ($15,4 млрд), призванных смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса COVID-19 для экономики страны и бизнеса. Ключевым пунктом программы являются денежные выплаты в размере 10 тыс. гонконгских долларов каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте 18 лет и старше.

Существенное увеличение расходов при снижении доходов приведет к скачку дефицита бюджета до рекордных 139,1 млрд гонконгских долларов в следующем фингоду. Дефицит бюджета составит 4,8% ВВП, прогнозирует министр финансов Гонконга Пол Чань.

По оценкам министра, экономика Гонконга может снизиться на 1,5% в 2020 году. В лучшем случае экономический подъем достигнет 0,5%, отметил он.

Цены на нефть поднимаются в среду после падения накануне до минимальных значений за две недели на фоне сигналов быстрого распространения коронавируса Covid-19 за пределами Китая.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 МСК составляет $55,28 за баррель, что на $0,33 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $1,35 (2,4%), до $54,95 за баррель, минимума с 11 февраля.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,43 (0,86%) - до $50,33 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,9 за баррель, снизившись на $1,53 (2,97%) по сравнению с предыдущей сессией.

"Мы видим серьезный "медвежий" настрой на нефтяном рынке", - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

"Новости о распространении коронавируса продолжают определять динамику рынка, нивелируя все остальные факторы, - цитирует Фрейзера MarketWatch. - Особую озабоченность вызывают последние свидетельства быстрого распространения коронавируса за пределами Китая, в том числе, в ряде ключевых странах-производителях нефти, включая Оман, а также Иран".

Опасения, связанные с тем, что эпидемия коронавируса приведет к серьезному падению глобального спроса на нефть, оказывали давление на рынок с начала текущего года. Однако за последние дни это давление усилилось, поскольку стало понятно, что эпидемия вышла за пределы КНР, и может привести к более серьезным, чем ожидалось, последствиям для мировой экономики.

При этом, страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, подскочили за неделю на 74 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 706 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США по итогам прошлой недели будут обнародованы министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также снижения резервов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей.