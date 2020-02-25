Рубль не смог скорректироваться и вернулся к дневным минимумам под давлением общемирового пессимизма

Москва. 25 февраля. Доллар США и евро заметно растут во вторник вечером на "Московской бирже"; рубль не смог скорректироваться и вернулся к дневным минимумам по отношению к бивалютной корзине на фоне возобновившегося падения мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, из-за существующих опасений ускорения распространения коронавируса за пределами Китая.

Курс доллара США составил 65,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,37 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,0775 руб./EUR1, подорожав на 1,55 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,45 рубля - до 67,977 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в ходе вечерних торгов во вторник вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющих на опасениях относительно распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Так, власти Южной Кореи в воскресенье объявили наивысший, "красный", уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных новым вирусом. В последние дни в Южной Корее наблюдается резкий рост числа случаев заболевания COVID-19. По состоянию на понедельник было подтверждено 833 случая заболевания и зарегистрировано восемь летальных исходов.

Число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом в Италии достигло 203, четыре человека скончались. Таким образом, отмечает газета "Репубблика", в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи. Распространение COVID-19 за пределами КНР вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной экономики будут более драматичными, чем предполагалось ранее.

Цены на нефть усилили падение на торгах во вторник, рынок остается под давлением в связи с сигналами распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Согласно оценкам крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, спрос на нефть в Китае упал из-за коронавируса на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления. Стоимость апрельских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составила $55,73 за баррель, что на 1,01% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,48% - до $50,67 за баррель.

Некоторую поддержку рынку во вторник оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана, который выразил уверенность в сохранении партнерства государств ОПЕК+. Он отметил, однако, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

"На внутреннем валютном рынке во второй половине дня была попытка рубля немного отойти от дневных минимумов в основных валютных парах, но с открытием торгов в США, где фондовые индексы после локального отскока вновь устремились вниз, нацвалюта вернулась к минимальным значениям сегодняшнего дня. Мировые рынки сейчас находятся под давлением негативных новостей и сообщений относительно китайского коронавируса. Глобальные инвесторы опасаются, что ситуация в мировой экономике будет ухудшаться, поэтому до конца этой недели мы может увидеть дальнейшее снижение спроса участников рынка на рисковые активы, включая товарные активы и валюты развивающихся стран, в том числе рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рубль слабеет более чем на 2% по отношению к доллару и евро. С технической точки зрения доллар во вторник пытается сломать среднесрочный нисходящий тренд, о высокой вероятности чего можно говорить при закреплении американской валюты выше отметки 65,5 руб./$1. В этом случае первой целью повышения доллара станет район 66,5 руб./$1, а затем - максимум с сентября прошлого года - 67,12 руб./$1. С учетом сложившейся на текущий момент обстановки нельзя исключать подобного развития событий. Отскок нацвалюты от 65,5 руб./$1 может спровоцировать коррекцию рубля к 64,4-64,9 руб./$1.

В свою очередь главный экономист Нордеа банка Татьяна Евдокимова отмечает, что рубль начинает неделю на наиболее слабых отметках с октября 2019 года. Российская валюта оказалась под давлением вместе с прочими рисковыми активами. По итогам вчерашних торгов фактически все валюты развивающихся стран оказались в "красной зоне". На сегодня приходится пик налоговых платежей, после его прохождения рубль утратит дополнительный источник поддержки в виде повышенного предложения валюты со стороны экспортеров. Ключевым фактором для курса рубля остаются внешний фон по теме коронавируса и настроения на глобальных площадках. Фактором риска остаются возможные новые заявления от глобальных компаний о масштабах потерь в выручке по итогам первого квартала из-за коронавируса.

"Спустя примерно месяц после начала активного распространения вируса в Китае и закрытия его эпицентра (города Ухань) на карантин, коронавирус начал часто проявляться в других странах, прежде всего Южной Корее, Италии и Иране. Вероятно, это связано прежде всего с тем, что заболевание может длительное время протекать бессимптомно (иногда дольше двух недель, о которых сообщалось ранее), а властям не до конца ясны каналы его распространения. В результате в понедельник на глобальных рынках началась паника: фондовые индексы и нефть упали более чем на 3%, а защитные активы - золото и американские гособлигации - резко выросли в цене. Рубль на малоликвидных торгах на внешнем рынке упал на 2%. Экономический ущерб от коронавируса, скорее всего, будет более значительным, чем рынки предполагали ранее. В этих условиях многие компании могут сокращать инвестиции, а некоторые наиболее пострадавшие - даже начать увольнять сотрудников и, возможно, банкротиться. Вероятно, статистика за февраль, которая будет опубликована на следующей неделе, покажет резкое ухудшение экономической ситуации в мире, а продолжающееся распространение вируса и наличие карантина вызовут опасения дальнейшего ухудшения ситуации. На этом фоне в ближайшее время рисковые активы, в том числе рубль, могут оказаться под сильным давлением", - полагают эксперты Sberbank CIB.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 февраля на 62,05 копейки, до 64,9213 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,04 рубля, до 70,4591 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 83,62 копейки по отношению к пятнице и составил 65,1664 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 86,46 копейки и составил 65,2135 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 813,94 млн, из которых $951,566 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 862,374 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,11 рубля, до 70,5642 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 1,18 рубля и составил 70,7759 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 183,135 млн, из которых EUR473,826 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR709,309 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) практически не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 2 базисных пункта (б.п.), составив 25 февраля 6,08% годовых, а ставка на семидневный срок не изменилась и составила 6,13% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 6,20% годовых, а ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей и остались на уровнях 6,23% и 6,28% годовых, соответственно.

Банк России 25 февраля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,92 трлн рублей (при лимите 1,92 трлн рублей и общем спросе 2,124 трлн рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2,17 трлн рублей (при лимите 2,17 трлн рублей и общем спросе 2,44 трлн рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.