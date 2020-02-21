Рубль вечером дешевеет к доллару и евро перед длительными праздничными выходными

Москва. 21 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях закрытия позиций перед длительными праздничными выходными.

Курс доллара США составил 64,22 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,7 руб./EUR1, подорожав на 48,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,54 копейки - до 66,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает снижаться к доллару и евро на вечерних торгах, однако почти полностью отыграл потери первой половины дня в паре с долларом. Это объясняется возобновлением снижения доллара к мировым валютам, в том числе к евро, на глобальном рынке на фоне роста опасений относительно ухудшения состояния экономики США.

Ряд американских компаний заявили в пятницу, что распространение коронавируса Covid-19 скажется на их показателях в первом квартале 2020 года. В частности, Procter & Gamble Co. и Coca-Cola Co. предупредили, что их показатели за январь-март пострадают в результате вспышки в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом. Обе компании, однако, не намерены менять годовые прогнозы.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в феврале опустился ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад деловой активности. Значение индекса снизилось до 49,6 пункта - минимума с октября 2013 года - по сравнению с 53,3 пункта в январе. Эксперты также связывают снижение показателя с распространением коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75,465 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,236 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В Южной Корее зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, в то время как власти Токио и Осаки заявили об отказе от проведения массовых мероприятий в ближайшее время в качестве меры для ограничения распространения коронавируса.

Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль снижается к доллару и евро на фоне очередного ухудшения настроений участников рынков, связанного с подтверждением негативного влияния эпидемии коронавируса в Китае на их прогнозные показатели. "Среди тех, кто прогнозирует ухудшение бизнес-показателей, крупнейшие мировые компании, концерны, банки, автопроизводители. Наверное, в этой связи наиболее сильно на рынки повлияло заявление американской компании Apple об ожидаемом уменьшении снижения продаж из-за сбоев в Китае. Кроме того, на настроения инвесторов оказало влияние заметное ускорение числа новых случаев заражения за пределами Китая, внезапный скачок инфекции в других частях Азии - Южной Корее, Японии - вызывает новые опасения, и рынки начинают закладывать более разрушительные последствия эпидемии на глобальную экономику", - отметила Наумова.

При этом, по словам Наумовой, уход от риска наблюдается не только в рубле, но и других валютах emerging markets. "Необходимость мониторинга неопределенности, связанной с коронавирусом, отмечают и представители ФРС США. В протоколах последнего заседания американского центробанка это было отдельно подчеркнуто. Негативное влияние на рубль также оказывают длинные выходные в России, на которые инвесторы предпочитают выходить без открытых позиций в рискованных активах. На неделе не ожидается важных экономических релизов из Китая, что сулит некоторое облегчение рискованным активам. Они могут оказать сильное влияние на волатильность в случае резкого расхождения с прогнозами", - подчеркнула Наумова.

"Угроза негативного воздействия коронавируса на мировую экономику продолжает тревожить умы участников рынка. После того, как свою обеспокоенность в отношении замедления темпов экономического роста из-за эпидемии отметили все основные мировые центробанки, теперь о негативных последствиях для финансовых показателей начали предупреждать крупные мировые компании и бизнес. Стоит также отметить вышедшие негативные данные о падении розничных продаж автомобилей в Китае в первой половине февраля. В результате в пятницу доллар вновь чувствовал себя уверенно почти на всех валютных площадках развивающихся рынков. При этом еще в предыдущие дни в ходе торгов ощущались продажи валютной выручки экспортерами каждый раз, когда курс доллара становился более привлекательным. Конвертация валюты сдерживала продвижение доллара в сторону 64 руб./$1 даже в период общего негатива на глобальных рынках. Вероятно, уже к пятнице большинство экспортеров собрало необходимый объем рублевых средств, и лишившись поддержки со стороны налогового фактора, рубль еще накануне вечером легко отдал отметку в 64 руб./$1, а в пятницу продолжил ослабление", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль, как и прочие рискованные активы, находился под давлением. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3740 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,06%, недельная - 6,13%, а месячная снизилась до 6,19%. На рынках классическая ситуация бегства от риска. Дорожает золото, снижается доходность по американским казначейским обязательствам, укрепляются доллар, швейцарский франк и японская иена. Впрочем, если говорить о цифрах, то текущий курс рубля находится на значениях первой половины осени прошлого года. Частичную стабилизацию курса обеспечивает золото, которое занимает более 20% в международных резервах РФ", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Нефть продолжает снижаться на вечерних торгах в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 2,33% - до $57,93 за баррель. Фьючерс на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на 1,87% - до $52,87 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, нефть может завершить ростом вторую неделю подряд.

Цены на нефть перешли к снижению в пятницу в связи с возобновлением опасений из-за вспышки коронавируса. Рост цен наблюдался с начала прошлой недели на фоне принятия в ряде азиатских стран мер поддержки экономики в условиях распространения заболевания.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на праздничные выходные (22-24 февраля) и вторник (25 февраля) на 55,95 копейки, до 64,3008 руб./$1, и увеличил курс евро на 64,86 копейки, до 69,4191 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 56,35 копейки по отношению к четвергу и составил 64,3302 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 49,92 копейки и составил 64,3763 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 158,176 млн, из которых $910,618 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 247,558 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 65,13 копейки, до 69,458 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 66,8 копейки и составил 69,6026 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR809,244 млн, из которых EUR298,719 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR510,525 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 6,19% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на 6,13% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом и остались на уровнях 6,23% и 6,28% годовых.