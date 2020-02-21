Лишившись основной поддержки экспортеров, рубль легко сдал позиции под давлением глобального ухода от риска - ИК "Велес Капитал"

Лишившись основной поддержки экспортеров, рубль в пятницу легко сдал позиции под давлением глобального ухода от риска, отмечается в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Очередной день на валютных рынках прошел под знаком ухода инвесторов от риска, - комментирует эксперт. - Угроза негативного воздействия коронавируса на мировую экономику продолжает тревожить умы участников рынка. После того, как свою обеспокоенность в отношении замедления темпов экономического роста из-за эпидемии отметили все основные мировые центробанки, теперь о негативных последствиях для финансовых показателей начали предупреждать крупные мировые компании и бизнес. Стоит также отметить вышедшие негативные данные о падении розничных продаж автомобилей в Китае в первой половине февраля".

Доллар в результате вновь чувствовал себя уверенно почти на всех валютных площадках развивающихся рынков. Российская биржа не являлась исключением, и к окончанию рабочего дня рубль терял порядка 0,4% в паре с американской валютой. "При этом еще в предыдущие дни в ходе торгов ощущались продажи валютной выручки экспортерами каждый раз, когда курс доллара становился более привлекательным, - указывает Юрий Кравченко. - Конвертация валюты сдерживала продвижение доллара в сторону 64 руб. даже в период общего негатива на глобальных рынках. Вероятно, уже к пятнице большинство экспортеров собрало необходимый объем рублевых средств, и, лишившись поддержки со стороны налогового фактора, рубль еще накануне вечером легко отдал отметку в 64, а в пятницу продолжил ослабление".