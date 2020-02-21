"ФИНАМ" повышает рекомендацию для обыкновенных акций ПАО "Северсталь" с "Держать" до "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

""Северстали" удается сохранять высокие объемы выпуска и продаж стальной продукции, - указывает эксперт ГК "ФИНАМ". - С падением спроса на внешних рынках компания увеличивает долю внутреннего рынка в своей выручке. Снижение цен на сталь в меньшей степени отразилось на финансовых результатах в сравнении с конкурентами. В перспективе поддержку металлургам может оказать рост спроса в процессе реализации "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". "Северсталь" поддерживает высокий уровень дивидендных выплат даже в условиях роста инвестиционный программы: инвестиции, превышающие $ 800 млн, исключены из расчета дивидендной базы. Годовая дивидендная доходность владения акциями компании составляет около 12%".

С учетом общего снижения капитализации компаний отрасли по основным коэффициентам "Северсталь", по мнению аналитиков "ФИНАМа", выглядит фундаментально недооцененной. "Мы поднимаем нашу рекомендацию по обыкновенным акциям ПАО "Северсталь" с "Держать" до "Покупать"", - указывает Алексей Калачев.