Золото может достигнуть 1650 долларов за унцию - Промсвязьбанк

Если внешняя конъюнктура продолжит оставаться напряженной, а макроэкономическая статистика будет слабой, стоит ожидать попыток золота достигнуть уровня в 1650 долларов/унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Цены на золото за неделю прибавили более 3% и достигли максимальных за последние 7 лет уровней, преодолев отметку в 1600 долл./унц., констатируют аналитики Промсвязьбанка.

Поддержка со стороны мировых центральных банков пока позволяет фондовым рынкам избегать масштабной просадки. Временно положительно воспринимаются действия Китая по стабилизации ситуации в экономике, что, впрочем, не мешает золоту расти. Также игнорируется и влияние крепкого доллара. Долгосрочная поддержку металлу продолжает оказывать период низких процентных ставок.

"По нашему мнению, если внешняя конъюнктура продолжит оставаться напряженной, более того, в ближайшие недели ожидается публикация макроэкономической статистики, которая будет слабой, стоит ожидать попыток золота достигнуть уровня в 1650 долл./унц." - пишут специалисты банка.