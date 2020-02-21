Возможна попытка проторговать верхнюю границу диапазона Brent в $55-60 на следующей неделе - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на попытку проторговать верхнюю границу диапазона по Brent 55-60 долл./барр. на следующей неделе при условии стабилизации ситуации с коронавирусом в самом Китае и отсутствия негативных новостей относительно его распространения вне Китая, сообщается в комментарии банка.

Нефть Brent преимущественно росла в течение минувшей недели, достигнув к концу недели практически 60 долл./барр. Но пойти выше не смогла в связи с ростом опасений относительно распространения коронавируса за пределами Китая, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Также страны ОПЕК+ отказались проводить экстренный саммит, в итоге заседание состоится 5-6 марта, как и было запланировано ранее. Касательно объемов сокращения добычи, базовым вариантом выступает продление предыдущего соглашения до конца этого года. С учетом невнятной позиции России дополнительного предлагаемого сокращения в 0,6 млн барр./день, вероятнее всего, не будет, предполагают в банке.

"Несмотря на скептические прогнозы по падению спроса в 1 кв., инвесторы рассчитывают на v-образное восстановление экономики во 2 кв. Но сантимент в нефти все еще остается хрупким. В фокусе саммит ОПЕК+ 5-6 марта. Рассчитываем на попытку проторговать верхнюю границу диапазона по Brent 55-60 долл./барр. на следующей неделе при условии стабилизации ситуации с коронавирусом в самом Китае и отсутствия негативных новостей относительно его распространения вне Китая", - пишут специалисты Промсвязьбанка.