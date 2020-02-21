Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет недалеко от отметки 3120 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет недалеко от отметки 3120 пунктов с умеренным отклонением не более 0,5-0,7%, по итогам дня, говорится в ИК "Алго Капитал".

Основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС к середине пятницы демонстрировали неравномерное падение по отношению к уровням предыдущего закрытия, констатирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Долларовый индекс РТС находится под давлением на фоне продолжившегося ослабления курса отечественной валюты. В то же время рублевый индекс Мосбиржи сумел отыграть большую часть своей утренней просадки.

"В целом указанные индексы продолжают движение в рамках своих трехнедельных диапазонов. Поэтому их среднесрочные перспективы остаются нейтральными, а внутридневное падение локального рынка акций пока не выглядит угрожающим. Стоит отметить, что к исходу первой половины дня состояние внешнего фона несколько ухудшилось. Наиболее тревожным сигналом представляется усилившееся падение стоимости фьючерсов на нефть. Однако указанный фактор оказывает явное давление лишь на курс рубля, но не на котировки российских акций, - пишет Виталий Манжос. - В настоящее время индекс Мосбиржи почти закрыл свой утренний "гэп". По-видимому, основное движение в нем уже состоялось в первой половине дня. Косвенное влияние на локальный рынок акций еще может оказать публикация январской статистики по объему продаж на вторичном рынке жилья в США. В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от отметки 3120 пунктов с умеренным отклонением не более 0,5-0,7%, по итогам дня".