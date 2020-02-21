Рубль днем усилил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ и дешевеющей нефти

Москва. 21 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста и торгуются в пятницу днем на "Московской бирже" на максимальных отметках с начала сессии; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков, ослабления валют emerging markets и значительного снижения цен нефти, вызванных опасениями ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

Курс доллара США составил 64,54 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,73 руб./EUR1, подорожав на 50,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41,4 копейки - до 66,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на праздничные выходные (22-24 февраля) и вторник (25 февраля) на 55,95 копейки, до 64,3008 руб./$1, и увеличил курс евро на 64,86 копейки, до 69,4191 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем в пятницу усилил снижение и торгуется вблизи минимальных отметок к доллару и евро с начала торговой сессии. Инвесторы выходят из рисковых активов на большинстве мировых рынков в связи с опасениями ускорения распространения коронавируса за пределы Китая. Дополнительное давление на рубль оказывает закрытие позиций перед длительными выходными в России.

Участники рынков негативно отреагировали на новости о росте числа заразившихся в Южной Корее. Так, Сеул сообщил в пятницу о 52 новых случаях заболевания новым типом коронавируса, в результате чего общее число зараженных в Южной Корее достигло 156 человек. Также власти страны объявили города Тэгу и Чхондо "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания.

Гонконгская газета South China Morning Post тем временем сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся Covid-9 достигло 1 тыс. 251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 тыс. 465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2 тыс. 236 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил на пресс-конференции в Пекине, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса.

"Российская валюта завершает неделю под давлением. Накануне валюты развивающихся стран в целом продемонстрировали самое сильное внутридневное падение с августа. Поводом для распродаж выступают опасения относительно последствий коронавируса для экономической активности. Лидерами падения накануне выступали валюты стран, наиболее тесно связанных с темой коронавируса либо по линии экспорта энергоносителей, либо в связи с включенностью в цепочки поставок. Рубль был частью негативного тренда и следовал отрицательной динамике валют развивающихся стран, теряя около 1% в основных валютных парах. Санкционная риторика стала дополнительным фактором, усугубившим негативные настроения. Данная тема на текущей неделе вернулась в поле зрения участников рынка в связи с новыми санкциями в отношении Rosneft Trading, а также в связи со звучавшими накануне заявлениями Госдепа США и МИДа Британии о возможных дополнительных санкциях в связи с кибератаками против правительства Грузии. Риск дискуссий относительно санкций может обостриться и по мере приближения президентских выборов в США. По совокупности перечисленных факторов рубль остается уязвимым", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Российские активы сегодня слабеют вслед за азиатскими рынками. Российские фондовые индексы снижаются на фоне ослабления рубля перед длинными выходными в условиях высокого риска. Без дальнейшего ухудшения внешних условий рубль вернется в диапазон 63-64 руб./$1, но при реализации негативного сценария, когда выход слабой статистики по Китаю покажет рынкам возможный масштаб влияния, оказанного на мировую экономику, курс закрепится выше 64 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Падение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 1,96% - до $58,15 за баррель. Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упал на 1,86% - до $52,88 за баррель.

Цены на нефть перешли к снижению в пятницу в связи с возобновлением опасений из-за вспышки коронавируса. Рост цен наблюдался с начала прошлой недели на фоне принятия в ряде азиатских стран мер поддержки экономики в условиях распространения заболевания.

Рост нефтяных цен также поддерживался рисками со стороны предложения, включая введение американских санкций против швейцарской торговой структуры "Роснефти" (MOEX: ROSN) из-за операций в Венесуэле и обострение конфликта в Ливии.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 6,19% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на 6,13% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом и остались на уровнях 6,23% и 6,28% годовых.