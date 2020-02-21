Ближайшая цель USD/RUB - 64,5 - ИК "Фридом Финанс"

Ближайшая цель в паре USD/RUB - 64,5, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"На валютной секции очередной раунд ослабления рубля. Он вызван общим оттоком средств с развивающихся рынков, коррекцией в нефти, а также ростом напряженности между Россией и Турцией на сирийском фронте. Доллар в моменте доходил до 64,44 рубля за единицу, что на 1,2 рубля или на 1,9% дороже начала недели. В связи с наступлением длинных выходных мы не ожидаем отката в долларе. Ближайшая цель в паре USD/RUB - 64,5, и она может быть взята уже в пятницу. Евро в паре с доллар крепнет (до 1,082). Мы полагаем, что локально "дно" пройдено, и евро будет укрепляться. По отношению к рублю курс может доходить до 69,9. Падение ниже 69,2 маловероятно", - указывают специалисты ИК "Фридом Финанс".