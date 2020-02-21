.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи на предстоящей неделе может остаться в пределах широкой зоны консолидации в 3050-3150 пунктов - БКС
.
21 февраля 2020 года 15:44
Индекс Мосбиржи на предстоящей неделе может остаться в пределах широкой зоны консолидации в 3050-3150 пунктов - БКС
Рынки на будущей неделе останутся в заложниках "вирусных опасений, индекс Мосбиржи может остаться в пределах уже установившейся широкой зоны консолидации в 3050-3150 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в пятницу (перед длинными выходными) демонстрирует нейтральную динамику. Внешний фон остается противоречивым, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Рисковые активы, включая нефть, оказались под давлением информационного фона. Несмотря на хорошие новости из Китая, где темпы распространение вируса COVID-19, похоже, удается сдержать, заболевание проявляет себя вне границ КНР. В частности, Южная Корея сообщила о резком всплеске количества выявленных зараженных, на этом фоне корейский индекс KOSPI потерял 1,5%. Тревожные новости продолжают разогревать котировки золота, что делает бумаги российских золотодобытчиков лидерами роста в конце торговой недели. "Характер торгов на отечественном рынке на будущей укороченной неделе, по нашему мнению, будет неоднородным, шансов на установление четкого тренда в предстоящие торговые сессии немного. Инвесторы продолжат оценивать поступающие данные о распространении COVID-19 за выходные в Китае и в других странах. Также сохранится внимание к сигналам со стороны ключевых монетарных регуляторов, к ключевой статистике и корпоративным новостям. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи на предстоящей неделе может формироваться в пределах уже установившейся широкой зоны консолидации 3050-3150 пунктов", - пишет А. Бахтин.
.
21 февраля 2020 года 19:34
Москва. 21 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях закрытия позиций перед длительными праздничными выходными. читать дальше
.21 февраля 2020 года 19:34
Москва. 21 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях закрытия позиций перед длительными праздничными выходными. читать дальше
.21 февраля 2020 года 19:25
Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса". читать дальше
.21 февраля 2020 года 19:24
Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне разнополярных внешних сигналов, вызванных новостями о короновируск из Китая, индекс МосБиржи двигался вокруг рубежа 3100 пунктов, при этом поддержку "быкам" оказывали рост нефти и ослабление рубля, а также сохраняющийся интерес нерезидентов. читать дальше
.21 февраля 2020 года 19:05
Москва. 21 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы в середине недели, а также ценовому росту американских казначейских обязательств (US Treasuries) 20-21 февраля на фоне новой волны "бегства в качество". При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов за пять дней оказались в целом незначительными. читать дальше
.21 февраля 2020 года 18:55
Цена акции State Street Corporation к концу года может достичь $88, причем потенциал роста связан с обещанным руководством повышением рентабельности собственного капитала до диапазона 12-15% и повышением оборотов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Одна из... читать дальше
.21 февраля 2020 года 18:32
Лишившись основной поддержки экспортеров, рубль легко сдал позиции под давлением глобального ухода от риска - ИК "Велес Капитал"
Лишившись основной поддержки экспортеров, рубль в пятницу легко сдал позиции под давлением глобального ухода от риска, отмечается в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Очередной день на валютных рынках прошел под знаком ухода инвесторов от... читать дальше
.21 февраля 2020 года 17:58
"ФИНАМ" повышает рекомендацию для обыкновенных акций ПАО "Северсталь" с "Держать" до "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. ""Северстали" удается сохранять высокие объемы выпуска и продаж стальной продукции, - указывает эксперт ГК "ФИНАМ". - С падением... читать дальше
.21 февраля 2020 года 17:31
Российский рынок в пятницу оказался под давлением из-за геополитической напряженности в Сирии и динамики цен на нефть - "ФИНАМ"
Российский рынок в пятницу оказался под давлением из-за геополитической напряженности в Сирии и динамики цен на нефть, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. "СМИ не спешат освещать данную проблему, однако динамика рубля ярко отражает рост рисков и... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:48
Если внешняя конъюнктура продолжит оставаться напряженной, а макроэкономическая статистика будет слабой, стоит ожидать попыток золота достигнуть уровня в 1650 долларов/унцию, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Цены на золото за неделю прибавили более 3% и достигли максимальных за последние 7 лет... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:41
Возможна попытка проторговать верхнюю границу диапазона Brent в $55-60 на следующей неделе - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка рассчитывают на попытку проторговать верхнюю границу диапазона по Brent 55-60 долл./барр. на следующей неделе при условии стабилизации ситуации с коронавирусом в самом Китае и отсутствия негативных новостей относительно его распространения вне Китая, сообщается в... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:29
Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет недалеко от отметки 3120 пунктов с умеренным отклонением не более 0,5-0,7%, по итогам дня, говорится в ИК "Алго Капитал". Основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС к середине пятницы демонстрировали неравномерное падение по отношению к... читать дальше
.21 февраля 2020 года 16:09
64,5, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "На валютной секции очередной раунд ослабления рубля. Он вызван общим оттоком средств с развивающихся рынков, коррекцией в нефти, а также ростом напряженности между Россией и Турцией на сирийском фронте. Доллар в моменте доходил до 64,44 рубля за... читать дальше
.21 февраля 2020 года 15:34
Москва. 21 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста и торгуются в пятницу днем на "Московской бирже" на максимальных отметках с начала сессии; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков, ослабления валют emerging markets и значительного снижения цен нефти, вызванных опасениями ускорения распространения коронавируса за пределы Китая. читать дальше
.21 февраля 2020 года 15:16
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы оставались в рамках краткосрочных "боковиков". Российскому рынку по-прежнему не удается выйти из диапазона, но во второй половине недели торговля по рублевому индикатору проходит в верхней его половине, указывая на ограниченные силы "медведей",... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.