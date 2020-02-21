Индекс Мосбиржи на предстоящей неделе может остаться в пределах широкой зоны консолидации в 3050-3150 пунктов - БКС

Рынки на будущей неделе останутся в заложниках "вирусных опасений, индекс Мосбиржи может остаться в пределах уже установившейся широкой зоны консолидации в 3050-3150 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Российский рынок акций в пятницу (перед длинными выходными) демонстрирует нейтральную динамику. Внешний фон остается противоречивым, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Рисковые активы, включая нефть, оказались под давлением информационного фона. Несмотря на хорошие новости из Китая, где темпы распространение вируса COVID-19, похоже, удается сдержать, заболевание проявляет себя вне границ КНР. В частности, Южная Корея сообщила о резком всплеске количества выявленных зараженных, на этом фоне корейский индекс KOSPI потерял 1,5%. Тревожные новости продолжают разогревать котировки золота, что делает бумаги российских золотодобытчиков лидерами роста в конце торговой недели.

"Характер торгов на отечественном рынке на будущей укороченной неделе, по нашему мнению, будет неоднородным, шансов на установление четкого тренда в предстоящие торговые сессии немного. Инвесторы продолжат оценивать поступающие данные о распространении COVID-19 за выходные в Китае и в других странах. Также сохранится внимание к сигналам со стороны ключевых монетарных регуляторов, к ключевой статистике и корпоративным новостям. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи на предстоящей неделе может формироваться в пределах уже установившейся широкой зоны консолидации 3050-3150 пунктов", - пишет А. Бахтин.