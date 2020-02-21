"Полюс" остается защитным активом - ИК "Велес Капитал"

Котировки Polymetal и "Полюс" в конце недели остаются в лидерах повышения и находятся у исторических максимумов на фоне достижения котировками золота пиков с февраля 2013 года, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Пробитие золотом сопротивления 1620 долл. открывает ему дорогу к 1700 долл., но в краткосрочной перспективе стремительный рост цен, на взгляд эксперта, также создает риски некоторой коррекции вниз от текущих значений, что актуально и для акций золотодобывающих компаний.

"Для "Полюса" в краткосрочной перспективе важным будет закрепление выше сопротивления 8 500 руб., а сигналом в пользу нисходящей коррекции выступило бы падение бумаг ниже 8 300 руб. (в этом случае можно ожидать отката к 8 000 руб.). На текущих вершинах открытие новых "длинных" позиций связано с высоким риском ввиду перекупленности, но может оправдать себя в случае дальнейшего роста цен на золото. "Полюс" в целом продолжает выполнять роль защитного актива", - отмечает Елена Кожухова.