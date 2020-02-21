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Главная / Мнения аналитиков / Акции Cisco Systems в текущем году покажут доходность выше рыночной - ГК "ФИНАМ"
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21 февраля 2020 года 13:14
Акции Cisco Systems в текущем году покажут доходность выше рыночной - ГК "ФИНАМ"
Акции Cisco Systems в текущем году в полной мере отыграют свое прошлогоднее отставание от рынка и покажут доходность выше рыночной, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Акции Cisco Systems за прошлый год значительно отставали по доходности от американского рынка в целом, что представляется нам неоправданным с фундаментальной точки зрения, - отмечает ведущий аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Компания уверенно сохраняет лидирующие позиции в рыночных сегментах по всем ключевым направлениям деятельности в глобальном масштабе. Господству Cisco на данном этапе ничто не угрожает. Акции Cisco находятся в числе наших рекомендаций на покупку с середины декабря. За этот короткий период они успели принести солидную доходность 12,8%. Мы считаем, что в текущем году бумага в полной мере отыграет свое прошлогоднее отставание от рынка и покажет доходность выше рыночной. Мы присваиваем акциям Cisco Systems рейтинг "Покупать"". Cisco Systems - гигант хай-тека, один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования, базирующийся в Калифорнии, напоминает эксперт ГК. Рыночная капитализация компании превышает $ 200 млрд. Акции Cisco вошли в состав индекса Dow Jones Industrial Average в 2009 году. Cisco Systems основана в 1984 году двумя учеными из Стэнфорда, ставшими пионерами концепции локальной вычислительной сети (LAN). Первоначально компания специализировалась, главным образом, на маршрутизаторах. Наряду с сетевым и телекоммуникационным оборудованием Cisco специализируется на таких направлениях высоких технологий, как интернет вещей (IoT), безопасности доменов и управление затратами предприятий на энергоресурсы с помощью ИТ.
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Компании упоминаемые в новости: Carnival Corp
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