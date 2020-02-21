ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на 25 б. п. на заседании 20 марта 2020 года - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка по-прежнему ожидают, что ЦБ РФ понизит ключевую ставку на 25 б. п. на заседании 20 марта 2020 года, говорится в обзоре банка.

"Статистика за январь свидетельствует о наличии противоположных трендов в розничном и промышленном секторах и, следовательно, не позволяет прояснить ситуацию в отношении дальнейших действий монетарных властей в отношении ключевой ставки. Статистика за февраль покажет степень влияния внешних факторов на динамику российской экономики. Несмотря на то, что сильное ускорение роста оборота розничной торговли может сигнализировать о повышении инфляционных рисков, инфляция в январе замедлилась до 2,4% г/г и, как ожидается, исходя из динамики цен за период с 1 по 17 февраля, замедлится до 2,3% в феврале. В итоге мы ожидаем, что ЦБ, скорее всего, понизит ключевую ставку еще на 25 б. п. (до 5,75%) на следующем заседании 20 марта", - пишут специалисты Альфа-банка.