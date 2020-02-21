Рубль остается уязвимым - "Нордеа банк"

Российская валюта завершает неделю под давлением и остается уязвимой по совокупности факторов, отмечают аналитики "Нордеа банка".

Накануне валюты развивающихся стран в целом продемонстрировали самое сильное внутридневное падение с августа. Поводом для распродаж выступают опасения относительно последствий коронавируса для экономической активности. Лидерами падения в четверг выступали валюты стран, наиболее тесно связанных с темой коронавируса либо по линии экспорта энергоносителей, либо в связи с включенностью в цепочки поставок.

Рубль был частью негативного тренда и следовал отрицательной динамике валют развивающихся стран, теряя около 1% в основных валютных парах. Санкционная риторика стала дополнительным фактором, усугубившим негативные настроения. Данная тема на текущей неделе вернулась в поле зрения участников рынка в связи с новыми санкциями в отношении Rosneft Trading, а также в связи с звучавшими накануне заявлениями от Госдепа США и МИДа Британии о возможных дополнительных санкциях в связи с кибератаками против правительства Грузии. Риск дискуссий относительно санкций может обостриться и по мере приближения президентских выборов в США. По совокупности перечисленных факторов рубль остается уязвимым, указывают специалисты банка.