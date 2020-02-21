Аналитики "Нордеа банка" ожидают укрепления доллара к евро до отметки 1,06 на горизонте 3 месяцев

Аналитики "Нордеа банка" пересмотрели прогноз по паре EUR/USD и ожидают дальнейшего укрепления доллара до отметки 1,06 на горизонте 3 месяцев с последующим возвратом пары к уровню 1,10 на горизонте до конца текущего года, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Ключевым трендом на глобальных площадках остается укрепление доллара, который в паре с евро находится ниже отметки 1,08, констатируют специалисты "Нордеа банка". Сохраняется устойчивый спрос на американскую валюту в условиях существенно более впечатляющей динамики американского фондового рынка по сравнению с прочими активами.

Дополнительным свидетельством более здоровой экономической ситуации в США по сравнению с прочими развитыми странами в четверг стала публикация индекса деловой активности от ФРБ Филадельфии, который резко вырос до 36,7 пунктов. Позитивная региональная статистика дает основания ожидать роста и индекса деловой активности ISM по США в целом. С другой стороны, отмечают специалисты банка, в пятницу с 11:15 мск предстоит публикация индексов деловой активности в Европе, начиная с Франции и Германии, которые могут продемонстрировать снижение в условиях опасений относительно экономических последствий коронавируса. Данная статистика может оказать дополнительное давление на европейскую валюту.

Аналитики "Нордеа банка" пересмотрели прогноз по паре EUR/USD и ожидают дальнейшего укрепления американской валюты до отметки 1,06 на горизонте 3 месяцев с последующим возвратом пары к уровню 1,10 на горизонте до конца текущего года.