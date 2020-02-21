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21 февраля 2020 года 11:05

Значительное снижение доходностей длинных ОФЗ говорит о росте ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки - Росбанк

Значительное снижение доходностей длинных ОФЗ в последние 2 недели говорит о нарастающих ожиданиях рынка касательно дальнейшего снижения ключевой ставки, вероятно, до 5,25-5,50%, говорится в обзоре Росбанка.

"Доходности ОФЗ в четверг продолжили движение вниз, - комментируют эксперты банка. - Доходности бумаг сроком до 5 лет потеряли 1-2 бп, а для более длинных выпусков - снизились на 3-5 бп. Доходность 10-летнего бенчмарка пробила отметку в 6.00% и зафиксировалась на уровне 5.95%. Благодаря этому движению спред между 10-ти и 2-х летними бумагами достиг 56 бп, обновив минимум с конца ноября 2019 года".

По мнению аналитиков Росбанка, значительное снижение доходностей длинных бумаг в последние 2 недели (от 16 бп до 26 бп с 10 февраля) говорит о нарастающих ожиданиях рынка касательно дальнейшего снижения ключевой ставки, вероятно, до 5,25-5,50%. "Покупки идут со стороны как локальных, так и иностранных участников рынка. Однако слабеющий рубль оказывает небольшое давление. В целом мы ожидаем, что в дальнейшем позитивный тренд продолжится, а доходность 10-летней бумаги сможет достичь 5,75% уже в 2к'20", - прогнозируют в Росбанке.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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