Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют ЕМ

Москва. 21 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения валют emerging markets из-за опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,18-64,27 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,25 руб./$1 (+5,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,33 руб./EUR1 (+11,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,95 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,12 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 56,2 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов вслед за валютами ЕМ, дешевеющими второй день подряд на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая. Участники рынков негативно отреагировали на новости о росте числа заразившихся в Южной Корее.

Сеул сообщил в пятницу о 52 новых случаях заболевания новым типом коронавируса, в результате чего общее число зараженных в Южной Корее достигло 156 человек. Также власти объявили города Тэгу и Чхондо "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания.

Гонконгская газета South China Morning Post тем временем сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся Covid-9 достигло 1251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2236 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил на пресс-конференции в Пекине, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса, несмотря на принимаемые Китаем меры, нацеленные на их ограничение.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК упала на 0,96% - до $58,74 за баррель. Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на 0,84% - до $53,43 за баррель.