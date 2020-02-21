Бонды ЕМ пользовались более высоким спросом, чем акции, по итогам недели - БКС Глобал Маркетс

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Инвесторы были готовы покупать облигации развивающихся рынков (ЕМ), однако приток капитала в акции ЕМ замедлился по итогам недели, завершившейся 19 февраля 2020 года, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 13 по 19 февраля составил $190 млн против притока $330 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Приток капитала в глобальные фонды акций развивающихся рынков (GEM) прекратились после 17 недель непрерывных положительных потоков, при этом оттоки за неделю составили всего $50 млн. Притоки в российские активные фонды составили $53 млн главным образом благодаря притоку в фонд российских акций под управлением Pictet, что обеспечило положительный результат для российских акций в целом. Таким образом, мы отмечаем сохранение позитивных для России факторов, что в некоторой степени нивелируется более осторожным отношением инвесторов к акциям развивающихся рынков в целом - рынки продолжают оценивать последствия коронавируса, импульс в потоках пока выглядит нейтральным", - говорится в обзоре.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $50 млн против притока $220 млн неделей ранее (вторая неделя притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $70 млн, на предыдущей неделе приток тоже равнялся $70 млн (вторая неделя притока).

"Притоки в фонды облигаций GEM усилились, результат за неделю составил $2 млрд - в последний раз такой уровень был отмечен в начале января. Также продолжились стабильные притоки в российские фонды облигаций, что обеспечило общий результат на уровне $141 млн - лучшая неделя с середины декабря 2019 года. На данном этапе мы видим, что импульс потоков фондов облигаций позитивен - инвесторы предпочитают переждать неспокойное время (коронавирус, макрориски) в менее рискованных категориях активов", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован чистый приток капитала на уровне $140 млн против притока $110 млн неделей ранее (12 недель притока капитала). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался чистый приток капитала на уровне $30 млн по сравнению с притоком $20 млн неделю назад (6 недель притока).