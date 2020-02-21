Нефть в пятницу будет находиться под давлением - Промсвязьбанк

Нефть в пятницу будет находиться под давлением, есть риски проторговки вниз 58-60 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Цены на нефть после неплохого подъема в четверг перешли в пятницу к снижению, констатируют специалисты банка. Новости уже из Южной Кореи о росте числа заболевших коронавирусом и объявлении 2 городов зонами особого внимания вновь подорвали уверенность инвесторов в контроле за ситуацией. Также против нефти сыграл и тот факт, что ОПЕК+ приняли решение не собираться на экстренный саммит, а провести его, как планировали, 5-6 марта.

Статистика от Минэнерго вышла без сюрпризов: запасы сырой нефти выросли на 0,4 млн барр., а запасы бензинов упали на 2 млн барр., дистиллятов- на 0,6 млн барр.

"В связи с ростом напряжения относительно распространения вируса за пределами Китая нефть будет под давлением, и мы видим риски проторговки вниз 58-60 долл./барр.", - пишут аналитики Промсвязьбанка.