Цены на нефть не выйдут из диапазона 55,50-59,50 долл./барр. на следующей неделе - PremEx

Цены на нефть не выйдут из диапазона 55,50-59,50 долл./барр. на следующей неделе, отмечается в обзоре PremEx.

"Рост цен на нефть продолжается 7-ю торговую сессию подряд, - указывают эксперты PremEx. - Цена Brent достигла уровня в $60,00 после того, как США ввели санкции против дочерней компании Роснефти в связи с поддержкой властей в Венесуэле, обнаружив в этом событии дополнительный риск для мирового предложения нефти. Безусловную поддержку оказывает и снижение темпов эпидемии коронавируса".

Аналитики PremEx напоминают, что в пятницу будут опубликованы официальные данные по изменению запасов нефти в США, и полагают, что, несмотря на прогнозы о сокращении запасов, Brent все же сохраняет потенциал для снижения.