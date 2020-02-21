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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Снижение фондового рынка составит более 1% - ИК "Атон"
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21 февраля 2020 года 09:57
Снижение фондового рынка составит более 1% - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" предполагают, что в пятницу отечественный фондовый рынок откроет сессию на отрицательной территории - снижение составит более 1%, сообщается в обзоре компании.
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21 февраля 2020 года 11:23
налитики "Нордеа банка" пересмотрели прогноз по паре EUR/USD и ожидают дальнейшего укрепления доллара до отметки 1,06 на горизонте 3 месяцев с последующим возвратом пары к уровню 1,10 на горизонте до конца текущего года, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Ключевым трендом на глобальных площадках... читать дальше
.21 февраля 2020 года 11:05
Значительное снижение доходностей длинных ОФЗ говорит о росте ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки - Росбанк
Значительное снижение доходностей длинных ОФЗ в последние 2 недели говорит о нарастающих ожиданиях рынка касательно дальнейшего снижения ключевой ставки, вероятно, до 5,25-5,50%, говорится в обзоре Росбанка. "Доходности ОФЗ в четверг продолжили движение вниз, - комментируют эксперты банка. -... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:46
Вероятен тест нижней границы курса 62,80-63,80 руб./долл. на следующей неделе, говорится в обзоре PremEx. "Фокус рынка по-прежнему сосредоточен вокруг динамики распространения коронавируса в Китае, - отмечают эксперты компании. - Статистика приобретает положительную динамику – число выздоровевших... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:32
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвесторы были готовы покупать облигации развивающихся рынков (ЕМ), однако приток капитала в акции ЕМ замедлился по итогам недели, завершившейся 19 февраля 2020 года, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:23
Нефть в пятницу будет находиться под давлением, есть риски проторговки вниз 58-60 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть после неплохого подъема в четверг перешли в пятницу к снижению, констатируют специалисты банка. Новости уже из Южной Кореи о росте числа заболевших... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:20
Москва. 21 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения валют emerging markets из-за опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая. читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:18
Цены на нефть не выйдут из диапазона 55,50-59,50 долл./барр. на следующей неделе, отмечается в обзоре PremEx. "Рост цен на нефть продолжается 7-ю торговую сессию подряд, - указывают эксперты PremEx. - Цена Brent достигла уровня в $60,00 после того, как США ввели санкции против дочерней... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:06
нвесторы были готовы покупать облигации развивающихся рынков (ЕМ), однако приток капитала в акции ЕМ замедлился по итогам недели, завершившейся 19 февраля 2020 года, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:54
Москва. 21 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:49
Индекс Мосбиржи в пятницу откроется с понижением около 0,3-0,5%, в районе 3110-3115 пунктов , говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,3-0,5%, в районе 3110-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:45
Аналитики прогнозируют отрицательный старт фондовых торгов в России в пятницу из-за ухудшения ситуации на мировых площадках. читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:38
Глобальное бегство от риска давит на рубль, но нельзя сказать, что он подвергается какому-то ужасающему давлению: высокая доходность и значительные резервы остаются факторами поддержки, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль не смог сопротивляться глобальному укреплению доллара.... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы уменьшились в четверг на 0,4-0,7%. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:27
ефть практически безоткатно добралась до 60 долларов за баррель. Рынок поддержала в четверг статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы выросли на 0,4 млн баррелей при ожиданиях роста в 2,5 млн. Среднесуточная добыча не изменилась, оставшись на уровне 13 млн баррелей. Но особых драйверов... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:17
Рынок акций РФ в пятницу откроется на отрицательной территории, индекс Мосбиржи близко подошел к сопротивлению 3140 пунктов, и фактор "лишнего" выходного не способствует пробитию этого уровня даже при резком улучшении внешнего фона, сообщается в комментарии Алор Брокер. Негативным фактором... читать дальше
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