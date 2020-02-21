Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 21 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы уменьшились в четверг на 0,4-0,7% из-за неопределенности, связанной с влиянием короновируса нового типа на мировую экономику. Кроме того, снижение может быть обусловлено корректировкой рынка после того, как днем ранее Standard & Poor's 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Европейские и американские фондовые индексы находятся на рекордно высоких уровнях, однако существуют высокие риски коррекции, поскольку инвесторы недооценивают влияние коронавируса, считают аналитики Goldman Sachs.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу вслед за рынком акций США из-за усиления опасений инвесторов относительно распространения коронавируса за пределами Китая на фоне роста числа заразившихся в Южной Корее. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,39%, гонконгский Hang Seng - на 0,72%, южнокорейский KOSPI - на 1,42%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,33%, в то время как китайский Shanghai Composite растет на 0,65%. В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2236 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса. Между тем Сеул сообщил в пятницу о 52 новых случаях заболевания новым типом коронавируса, в результате чего общее число зараженных в Южной Корее достигло 156 человек. Также власти объявили города Тэгу и Чхондо "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса, несмотря на принимаемые Китаем меры, нацеленные на их ограничение. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $58,71 за баррель, что на 1,01% ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли на 0,32%, до $59,31 за баррель. Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился на 0,95%, до $53,37 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,78 за баррель, поднявшись на 0,92% по сравнению с предыдущей сессией.

Китай и другие азиатские страны - от Южной Кореи до Сингапура - начали принимать меры, чтобы ослабить давление эпидемии на спрос. Между тем тревоги инвесторов возобновились на фоне распространения вируса за пределами Китая. Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся Covid-9 достигло 1251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 25,666 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,058 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 февраля вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за день на 0,08%, поднявшись до 669,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+0,94%), "РУСАЛ Братск-001Р-01" (+0,32%) и "Сбербанк-001-04R" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-0,66%), "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,15%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) завершило размещение облигаций серии БО-П06 объемом 1 млрд 999 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев прошел 7 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,62% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит полгода, 2-го - 4 месяца, 3-го - 8 месяцев.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 29,68% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-202R на 742 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2,5 млрд рублей. Облигации гасятся в феврале 2022 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) завершило размещение 7-летних облигаций серии 001Р-14 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил 12 февраля. Ставка купона установлена на уровне 6,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Купоны квартальные. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,45% годовых.

Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) полностью разместил 3-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,6% годовых. По выпуску также предусмотрена годовая оферта. Кроме того, банк выставил дополнительную оферту по соглашению с владельцами. Период предъявления бумаг к оферте продлится с 5-го по 12-й день с даты окончания размещения. Дата приобретения - 14-й день с даты окончания размещения. Бонды размещались на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний. При этом для данного выпуска в дальнейшем планируется листинг и на "Московской бирже".

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002P-01 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,3% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 20 февраля. Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце декабря 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,6% годовых.

Совет директоров АО "Роснано" утвердил увеличение программы биржевых облигаций без госгарантии серии 002Р с 20 млрд до 70 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы сохранится и составит до 10 лет. Основной объем дополнительной программы планируется реализовать в 2020 году среди широкого круга рыночных инвесторов, размещение первого выпуска ожидается в I квартале 2020 года. Условия и объемы размещения будут определяться в рамках отдельных выпусков. Программа биржевых облигаций серии 002Р объемом до 20 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в апреле 2019 года. В ее рамках успешно размещено 3 выпуска облигаций на общую сумму 18,18 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 3,4% годовых. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки последующих купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 5,6% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило порядок определения 7-10-го купонов облигаций серии БО-П01. Размер ставки каждого купона с 7-го по 10-й будет равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,4%. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 13 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 13% годовых. Предусмотрена 3-летняя оферта с исполнением 4 марта 2020 года.