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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Бонды ЕМ пользовались более высоким спросом, чем акции по итогам недели - БКС Глобал Маркетс
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21 февраля 2020 года 10:06
Бонды ЕМ пользовались более высоким спросом, чем акции по итогам недели - БКС Глобал Маркетс
Инвесторы были готовы покупать облигации развивающихся рынков (ЕМ), однако приток капитала в акции ЕМ замедлился по итогам недели, завершившейся 19 февраля 2020 года, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 13 по 19 февраля составил $190 млн против притока $330 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.
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21 февраля 2020 года 11:23
налитики "Нордеа банка" пересмотрели прогноз по паре EUR/USD и ожидают дальнейшего укрепления доллара до отметки 1,06 на горизонте 3 месяцев с последующим возвратом пары к уровню 1,10 на горизонте до конца текущего года, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Ключевым трендом на глобальных площадках... читать дальше
.21 февраля 2020 года 11:05
Значительное снижение доходностей длинных ОФЗ говорит о росте ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки - Росбанк
Значительное снижение доходностей длинных ОФЗ в последние 2 недели говорит о нарастающих ожиданиях рынка касательно дальнейшего снижения ключевой ставки, вероятно, до 5,25-5,50%, говорится в обзоре Росбанка. "Доходности ОФЗ в четверг продолжили движение вниз, - комментируют эксперты банка. -... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:46
Вероятен тест нижней границы курса 62,80-63,80 руб./долл. на следующей неделе, говорится в обзоре PremEx. "Фокус рынка по-прежнему сосредоточен вокруг динамики распространения коронавируса в Китае, - отмечают эксперты компании. - Статистика приобретает положительную динамику – число выздоровевших... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:32
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвесторы были готовы покупать облигации развивающихся рынков (ЕМ), однако приток капитала в акции ЕМ замедлился по итогам недели, завершившейся 19 февраля 2020 года, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:23
Нефть в пятницу будет находиться под давлением, есть риски проторговки вниз 58-60 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть после неплохого подъема в четверг перешли в пятницу к снижению, констатируют специалисты банка. Новости уже из Южной Кореи о росте числа заболевших... читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:20
Москва. 21 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения валют emerging markets из-за опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая. читать дальше
.21 февраля 2020 года 10:18
Цены на нефть не выйдут из диапазона 55,50-59,50 долл./барр. на следующей неделе, отмечается в обзоре PremEx. "Рост цен на нефть продолжается 7-ю торговую сессию подряд, - указывают эксперты PremEx. - Цена Brent достигла уровня в $60,00 после того, как США ввели санкции против дочерней... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:57
Аналитики ИК "Атон" предполагают, что в пятницу отечественный фондовый рынок откроет сессию на отрицательной территории - снижение составит более 1%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:54
Москва. 21 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:49
Индекс Мосбиржи в пятницу откроется с понижением около 0,3-0,5%, в районе 3110-3115 пунктов , говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,3-0,5%, в районе 3110-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:45
Аналитики прогнозируют отрицательный старт фондовых торгов в России в пятницу из-за ухудшения ситуации на мировых площадках. читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:38
Глобальное бегство от риска давит на рубль, но нельзя сказать, что он подвергается какому-то ужасающему давлению: высокая доходность и значительные резервы остаются факторами поддержки, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль не смог сопротивляться глобальному укреплению доллара.... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы уменьшились в четверг на 0,4-0,7%. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:27
ефть практически безоткатно добралась до 60 долларов за баррель. Рынок поддержала в четверг статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы выросли на 0,4 млн баррелей при ожиданиях роста в 2,5 млн. Среднесуточная добыча не изменилась, оставшись на уровне 13 млн баррелей. Но особых драйверов... читать дальше
.21 февраля 2020 года 09:17
Рынок акций РФ в пятницу откроется на отрицательной территории, индекс Мосбиржи близко подошел к сопротивлению 3140 пунктов, и фактор "лишнего" выходного не способствует пробитию этого уровня даже при резком улучшении внешнего фона, сообщается в комментарии Алор Брокер. Негативным фактором... читать дальше
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