Индекс Мосбиржи в пятницу откроется с понижением около 0,3-0,5% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в пятницу откроется с понижением около 0,3-0,5%, в районе 3110-3115 пунктов , говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,3-0,5%, в районе 3110-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3130, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Публикация большого количества статистических показателей состоится во второй половине пятницы в Европе и в США. Они с большой долей вероятности будут носить смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения. И все же, по мнению В. Манжоса, стоит обратить внимание на январские данные по объему продаж на вторичном рынке жилья в США (18:00 мск).