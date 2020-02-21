Глобальное бегство от риска давит на рубль - "Открытие Брокер"

Глобальное бегство от риска давит на рубль, но нельзя сказать, что он подвергается какому-то ужасающему давлению: высокая доходность и значительные резервы остаются факторами поддержки, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль не смог сопротивляться глобальному укреплению доллара. "Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала к вечеру до 1,52% по сравнению с 1,57% в утренние часы. Более того, ослабление иены в данном контексте нельзя рассматривать в качестве индикатора "аппетитов" к риску. В Азии продолжает распространяться коронавирус, который оказывает существенное влияние на деловую активность. Соответственно, бегство происходит не только от риска, но и от иены, которая рискует продолжить своё ослабление на череде слабой статистики", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Впрочем, пишет эксперт, нельзя сказать, что рубль подвергается какому-то ужасающему давлению. Его высокая доходность и значительные резервы остаются факторами поддержки. В частности, международные резервы РФ выросли на текущей неделе до $562,4 млрд по сравнению с $562,2 млрд неделей ранее. Соответственно, глобальное бегство от риска давит на рубль. Однако резервы РФ на 20% состоят из золота, которое торгуется на максимальных значениях текущего года. За месяц оно подорожало почти на 4%, а за год более чем на 21%. Соответственно, указывает А. Кочетков, слабость рубля является объяснимой, как и его более высокая устойчивость по сравнению с предыдущими годами