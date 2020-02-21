Утренние прогнозы: отрицательная территория

Аналитики прогнозируют отрицательный старт фондовых торгов в России в пятницу из-за ухудшения ситуации на мировых площадках.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,3-0,5%, в районе 3110-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3130, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Откроемся на отрицательной территории. Ситуация усугубляется нерабочим понедельником у нас, в связи с чем многие трейдеры начнут сокращать длинные позиции, прежде всего, маржинальные. Кроме того, индекс Мосбиржи близко подошел к сопротивлению 3140 пунктов, и фактор "лишнего" выходного не способствует пробитию этого уровня даже при резком улучшении внешнего фона. Есть и еще риск - это нефть".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественный рынок начнёт пятницу снижением на 0,5%, реагируя на слабую нефть и продолжающееся бегство капитала в качество американских казначейских обязательств".