Рынки снижаются

Американские фондовые индексы уменьшились в четверг на 0,4-0,7%. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы уменьшились в четверг на 0,4-0,7% из-за неопределенности, связанной с влиянием короновируса нового типа на мировую экономику.

Кроме того, снижение может быть обусловлено корректировкой рынка после того, как днем ранее Standard & Poor's 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Европейские и американские фондовые индексы находятся на рекордно высоких уровнях, однако существуют высокие риски коррекции, поскольку инвесторы недооценивают влияние коронавируса, считают аналитики Goldman Sachs.

"Мы считаем, что существует большой риск, что влияние коронавируса на доходы может быть недооценено в нынешней стоимости акций. Это означает, что риски коррекции высоки", - отметил аналитик Питер Оппенгеймер. Под коррекцией подразумевается падение стоимости акций на 10% или более.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) придерживались оптимистичных прогнозов в отношении перспектив американской экономики на январском заседании, и это поддерживало их уверенность в том, что текущий курс денежно-кредитной политики останется целесообразным в течение некоторого времени, свидетельствует протокол заседания Федрезерва. Они сошлись во мнении, однако, что эпидемия пневмонии в Китае, вызванная коронавирусом, является новым риском для глобального экономического подъема, который заслуживает особого внимания.

Индекс производственной активности Филадельфии в феврале взлетел до максимума за три года - 36,7 пункта по сравнению с 17 пунктов в прошлом месяце. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 10 пунктов, сообщает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 210 тыс., сообщило в четверг министерство труда. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 5 тыс.

Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил о том, что покупает E*Trade Financial Corp., предоставляющую финансовые услуги, за $13 млрд. Котировки акций Morgan Stanley по итогам торгов снизились на 4,6%, в то время как E*Trade подскочили на 21,8%.

Розничная компания L Brands Inc. подтвердила, что продаст контрольный пакет акций Victoria's Secret фонду прямых инвестиций Sycamore Partners в рамках сделки, оценивающей сеть магазинов нижнего белья примерно в $1,1 млрд. Цена бумаг L Brands опустилась на 3,6%.

Стоимость Six Flags Entertainment Corp., операторов парков развлечений, рухнула более чем на 16% после сообщения о том, что компания сократит дивиденды на 70% из-за неожиданного убытка по итогам 2019 года.

В то же время цена акций Domino's Pizza Inc. взлетела на 25,6%. Сеть пиццерий увеличила чистую прибыль в четвертом квартале на 16%, при этом скорректированный показатель превзошел прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 128,05 пункта (0,44%) - до 29219,98 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 12,92 пункта (0,38%), составив 3373,23 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 66,21 пункта (0,67%) - до 9750,96 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу вслед за рынком акций США из-за усиления опасений инвесторов относительно распространения коронавируса за пределами Китая на фоне роста числа заразившихся в Южной Корее.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов снижается на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,72%, южнокорейский KOSPI - на 1,42%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,33%, в то время как китайский Shanghai Composite растет на 0,65%.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2236 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Гонконгская газета South China Morning Post тем временем сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся Covid-9 достигло 1251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.

Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса. Между тем Сеул сообщил в пятницу о 52 новых случаях заболевания новым типом коронавируса, в результате чего общее число зараженных в Южной Корее достигло 156 человек.

Также власти объявили города Тэгу и Чхондо "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания.

Зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил на пресс-конференции в Пекине, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что инфляция в Японии в январе ускорилась четвертый месяц подряд.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в январе ускорился до 0,8% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Между тем общий показатель инфляции в прошлом месяце увеличился на 0,7% после повышения на 0,8% в декабре (максимум за восемь месяцев). Оба показателя совпали со средними прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу выразил опасения в связи с последствиями распространения коронавируса на мировую экономику, но сказал, что еще слишком рано обсуждать принятие определенных мер.

"Еще не время обсуждать конкретные действия с точки зрения монетарной политики", - сказал Курода, отметив, что регулятор не будет медлить со смягчением политики, если это будет необходимо.

Акции японской SoftBank Group растут на 2,3%, бумаги Oji Holdings опускаются на 4,4%.

Рыночная стоимость Tencent Holdings в Гонконге снижается на 1,5%, бумаги Sands China теряют в цене 2,9%, AIA Group - 0,45%.

Капитализация южнокорейской Samsung Electronics Co. снизилась на 1,2%, акции LG Electronics Inc. подешевели на 2%.

Цена бумаг австралийской Wesfarmers снизилась примерно на 2%, акции BHP Group подешевели на 0,8%, бумаги New Hope Corp. рухнули на 14,3%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса, несмотря на принимаемые Китаем меры, нацеленные на их ограничения.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК составляет $58,89 за баррель, что на $0,42 (0,71%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли на $0,19 (0,32%), до $59,31 за баррель.

Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на $0,33 (0,61%) - до $53,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,78 за баррель, поднявшись на $0,49 (0,92%) по сравнению с предыдущей сессией.

Китай и другие азиатские страны - от Южной Кореи до Сингапура - начали принимать меры, чтобы ослабить давление эпидемии на спрос. Между тем тревоги инвесторов возобновились на фоне распространения вируса за пределами Китая.

"В конечном итоге позитивным фактором для рынка станет прекращение эпидемии", - говорит основатель Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует агентство Bloomberg.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2236 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Гонконгская газета South China Morning Post тем временем сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся COVID-9 достигло 1251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.