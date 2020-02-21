Небольшая коррекция может прокатиться по рынку нефти в любое время - Алор Брокер

Нефть практически безоткатно добралась до 60 долларов за баррель. Рынок поддержала в четверг статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы выросли на 0,4 млн баррелей при ожиданиях роста в 2,5 млн. Среднесуточная добыча не изменилась, оставшись на уровне 13 млн баррелей. Но особых драйверов роста "черного золота" нет, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, и небольшая коррекция может прокатиться по рынку в любое время.