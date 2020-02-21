Рынок акций в пятницу откроется на отрицательной территории - Алор Брокер

Рынок акций РФ в пятницу откроется на отрицательной территории, индекс Мосбиржи близко подошел к сопротивлению 3140 пунктов, и фактор "лишнего" выходного не способствует пробитию этого уровня даже при резком улучшении внешнего фона, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Негативным фактором пятницы является резкое падение американских площадок буквально через несколько минут после закрытия рынка акций РФ в четверг, указывает аналитик Алексей Антонов. К полуночи значительная часть просадки была выкуплена, но с утра американские фьючерсы уверенно торгуются в "красной" зоне. В "минус" шла и нефть.

"Так что откроемся мы на отрицательной территории. Ситуация усугубляется нерабочим понедельником у нас, в связи с чем многие трейдеры начнут сокращать длинные позиции, прежде всего, маржинальные. Кроме того, индекс Мосбиржи близко подошел к сопротивлению 3140 пунктов, и фактор "лишнего" выходного не способствует пробитию этого уровня даже при резком улучшении внешнего фона. Есть и еще риск - это нефть, которая практически безоткатно добралась до 60 долларов за баррель. Но особых драйверов роста "черного золота" нет, и небольшая коррекция может прокатиться по рынку в любое время. Однако увлекаться "шортами" не советуем, восходящий тренд на американском рынке остается в силе, и мы неоднократно выдели, как быстро меняются настроения, - пишет Алексей Антонов. - В целом позитивно смотрим на отечественный рынок акций. Если не будет новых потрясений, то на следующей неделе мы вполне можем выйти вверх из "боковика" 3050-3140 пунктов. Поэтому тем, кто любит рисковать, можно докупить акций на выходные".