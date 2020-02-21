Рубль будет находиться под давлением в пятницу - Промсвязьбанк

Снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 59 долларов, а также отступление валют развивающихся стран, которые теряют в пятницу с утра до 0,3%, будут способствовать продажам в рубле, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля, не сможет полностью нивелировать внешний негатив и лишь сдержит рост доллара и евро относительно российской валюты. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль продолжит движение к верхней границе диапазона 63,2-64,4 рубля, а в случае ухудшения внешней конъюнктуры предпримет попытку ее пробоя, предупреждает Б. Зварич.