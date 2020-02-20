Рубль вечером несколько усилил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ

Москва. 20 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets, обусловленной опасениями распространения коронавируса за пределами Китая, а также укрепления доллара к основным мировым валютам на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 64,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 49,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,21 руб./EUR1, подорожав на 51,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,43 копейки - до 66,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах. Давление на валюты emerging markets по-прежнему оказывают новости о коронавирусе нового типа, а также укрепление доллара к большинству мировых валют на позитивных данных макроэкономической статистики.

Индекс производственной активности Филадельфии в феврале взлетел до максимума за три года - до 36,7 пункта по сравнению с 17 пунктами в прошлом месяце. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 10 пунктов, сообщает MarketWatch.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, число заразившихся коронавирусом Covid-9 в мире, за исключением материковой части Китая, за минувшие сутки увеличилось на 137 и составило 1,149 тыс. человек.

При этом число жертв коронавируса выросло вдвое - с 5 до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

В то же время, определенную поддержку рынкам оказывают надежды, что меры, принимаемые Китаем, помогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики.

В четверг Народный банк Китая (НБК) понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам 20 февраля была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сферы авиаперевозок.

В понедельник НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Государственные ценные бумаги РФ пользуются спросом у нерезидентов, которые покупают на аукционах от половины до 2/3 выпуска, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Россия в условиях нестабильности мировой экономики остается тем островком, куда деньги с развивающихся рынков перенаправляются и сюда идут. У нас доля иностранцев в общих объемах государственных ценных бумаг где-то около 35%, на аукционах иностранцы зачастую покупают от 50% до 2/3 всего объема выпуска ценных бумаг", - сказал он в интервью РБК.

Министр напомнил, что ранее была информация о том, что один из выпусков ОФЗ полностью скупил один инвестор. "Это был иностранный инвестор", - отметил он. "Здесь очень важно поддерживать доверие", - подчеркнул Силуанов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, торги в четверг проходят при средней активности игроков, притом что основные валютные пары торгуются в относительно небольших диапазонах. "Рубль дешевеет и к доллару, и к евро, при этом поддержку его котировкам оказывают как находящиеся на высоких отметках цены на нефть, так и высокий спрос на российские активы со стороны нерезидентов. Это обеспечивает поступление валюты в объемах, необходимых для обеспечения относительного равновесия между спросом и предложением, а также поддерживает рубль", - отметил Фролов.

"Наблюдаемое ослабление рубля объясняется усилением доллара на глобальном рынке. Индекс доллара почти вплотную приблизился к значению в 100 пунктов за счет ослабления основных конкурентов- евро, фунта стерлингов и иены. Более того, в текущем контексте азиатских проблем слабую иену нельзя рассматривать в качестве индикатора аппетитов к риску. Более показательным является падение доходностей по американским казначейским обязательствам. К середине европейских торгов доходность по 10-летним американским бумагам упала вновь до 1,55%. Соответственно, рубль, хоть и обладает высокой положительной доходностью, но пока лишь способен сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Валютный рынок стоит как будто особняком от общей истории колебаний. С одной стороны, доллар силен за счет динамики на мировом валютном рынке. С другой стороны, у рубля нет особенных поводов для депрессии, так как сектор ОФЗ полон денег, а власти строго придерживаются оптимистичного курса "разогнать и перегнать". Доллар на этой основе подрос к 64 руб./$1 и в пятницу может оставаться пока в пределах 63,7-64,2 руб./$1. Евро чуть укрепился и достиг 69,2 руб./EUR1, краткосрочный торговый коридор предполагает скольжение в пределах 68,5-69,35 руб./EUR1", - подчеркивает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Нефтяные цены растут на новостях о меньшем, чем прогнозировали аналитики, росте запасов нефти в США. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подорожали на 1,29% - до $59,89 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 1,71% - до $54,2 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 415 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 3,2 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о повышении запасов на 4,16 млн баррелей.

Цена Brent повышается восьмую сессию подряд, что является наиболее продолжительным ростом с января 2019 года. За предыдущие семь дней торгов она прибавила 11%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 февраля на 5,4 копейки, до 63,7413 руб./$1, и опустил курс евро на 1,18 копейки, до 68,7705 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 14,64 копейки по отношению к среде и составил 63,7667 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 21,06 копейки и составил 63,829 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 961,014 млн, из которых $698,557 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 262,457 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 7,41 копейки, до 68,8067 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 21,48 копейки и составил 68,9109 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR842,094 млн, из которых EUR259,909 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR582,185 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 6,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,2% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 6,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой, оставшись на отметке 6,28% годовых.