20 февраля 2020 года 18:37
Цены евробондов РФ умеренно подрастают в четверг благодаря выросшему "аппетиту к риску"
Москва. 20 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют умеренный рост благодаря общемировому повышению у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 19 февраля и составила 114,07% от номинала, что соответствует доходности 2,345% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 2,5 базисных пункта - до 100,995% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта, составив 1,415% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 1,5 пункта и составил 93 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 62 базисных пункта - до 139,73% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,41% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 58 базисных пунктов - до 135,33% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта и составила 3,35% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 8 базисных пунктов, подорожав до 113,3% от номинала, что соответствует доходности 2,445% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 7 базисных пунктов, до 109,76% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 2,02% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 37 базисных пунктов, подорожав до 132% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,435% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 22 базисных пункта, до 111,59% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 2,51% годовых).
"На мировых рынках капитала сейчас наблюдается рост спроса на рисковые активы, в том числе на нефть, благодаря снизившимся опасениям относительно масштабов негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. И хотя валюты большинства emerging markets сегодня снижаются по отношению к доллару, валютные облигации развивающихся стран, в том числе и России, чувствуют себя довольно уверенно, демонстрируя умеренный ценовой рост. Таким образом, отсутствие новых негативных новостей и сообщений относительно китайского вируса стимулирует инвесторов к покупкам рисковых активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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