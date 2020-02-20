Рубль пока способен лишь сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне - "Открытие Брокер"

Рубль, хотя и обладает высокой положительной доходностью, пока способен лишь сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль не смог в четверг воспользоваться ростом котировок нефти, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3760 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,06%, недельная - до 6,13%, а месячная осталась на уровне 6,20%.

Слабость рубля объясняется усилением доллара на глобальном рынке, указывает А. Кочетков. Индекс доллара почти вплотную приблизился к значению в 100 п. за счёт ослабления основных конкурентов евро, фунта и иены. Более того, по мнению специалиста, в текущем контексте азиатских проблем слабую иену нельзя рассматривать в качестве индикатора "аппетитов" к риску. Более показательным является падение доходностей по американским казначейским обязательствам. К середине европейских торгов доходность по 10-летним американским бумагам упала вновь до 1,55%.

"Соответственно, рубль, хотя и обладает высокой положительной доходностью, но пока лишь способен сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне", - пишет Андрей Кочетков.