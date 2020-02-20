Рубль днем снижается к доллару и евро вслед за валютами ЕМ, реагирующими на риски распространения коронавируса

Москва. 20 февраля. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets, обусловленной опасениями распространения коронавируса за пределами Китая.

Курс доллара США составил 63,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,85 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,5 копейки - до 66,06 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 февраля на 5,4 копейки, до 63,7413 руб./$1, и опустил курс евро на 1,18 копейки, до 68,7705 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах вслед за большинством валют emerging markets, отыгрывающих рост опасений, что эпидемия коронавируса начнет распространяться за пределы Китая. Так, согласно данным гонконгской газеты South China Morning Post, число заразившихся коронавирусом Covid-9 в мире, за исключением материковой части Китая, за минувшие сутки увеличилось на 137 и составило 1,149 тыс. человек.

При этом число жертв коронавируса выросло вдвое - с 5 до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 МСК среды) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

В то же время, определенную поддержку рынкам оказывают надежды, что меры, принимаемые Китаем, смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики.

В четверг Народный банк Китая (НБК) понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам 20 февраля была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сфера авиаперевозок.

В понедельник НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Нефть демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику днем в четверг в ожидании публикации данных министерства энергетики США об изменении запасов нефти на прошлой неделе. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,07% - до $59,08 за баррель. Фьючерс на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повышается к этому времени на 0,26% - до $53,63 за баррель.

Цена Brent росла на протяжении семи предыдущих сессий, прибавив за этот период 11%.

Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,16 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют увеличение на 3,2 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в четверг в 18:30 МСК.

Тем временем, ОПЕК разослала приглашения членам картеля и их союзникам по формату ОПЕК+ на плановую встречу, которая еще в декабре была назначена на начало марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, скорее всего, страны-участницы отказались от идеи проведения внеочередной встречи из-за ситуации с коронавирусом.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рубль днем дешевеет к доллару и евро на противоречивом внешнем фоне. "С одной стороны, национальную валюту поддерживают цены на нефть, закрепившиеся выше $59 за баррель марки Brent. С другой стороны, давление на рубль оказывает ослабление валют EM. При этом не исключено, что далее в ходе сессии рубль может укрепиться по отношению к доллару и евро. Способствовать этому будет повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля. Это приведет к тому, что пара "доллар-рубль" может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 63,2-64,4 руб./$1", - отмечает Зварич.

Аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов подчеркнул, что поддержку рисковым активам, включая рубль, оказывают действия Народного банка Китая по смягчению денежно-кредитной политики. "Прочими факторами поддержки для рубля выступает рост нефтяных котировок, приближение пика налогового периода и повышенный спрос на российские государственные облигации. В среду Минфин провел очередные успешные аукционы ОФЗ, разместив три выпуска бумаг на 51 млрд рублей, спрос на которые превысил 150 млрд рублей. До конца недели риск-фактором для российской валюты выступает публикация в пятницу индексов деловой активности PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже консенсус-прогноза, давление на рисковые активы вновь может вернуться на глобальные площадки", - подчеркнул Жирнов.

"Основным фактором, влияющим на динамику национальной валюты, остается аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов. В среднесрочной перспективе рынок будет оценивать статистику за январь-февраль, пытаясь понять масштаб влияния коронавируса на мировую экономику. В этих условиях нервозность будет сохраняться, что ограничит возможности для укрепления рубля. Более того, сальдо текущего счета платежного баланса будет сжиматься под действием сезонности, что будет повышать чувствительность рубля к потокам капитала", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 6,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,2% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 6,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой, оставшись на отметке 6,28% годовых.