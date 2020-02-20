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20 февраля 2020 года 15:25
Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизятся до 4,5% в годовом выражении - Julius Baer
Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизятся до 4,5% в годовом выражении, однако они восстановится во втором и третьем кварталах в результате реализации отложенного спроса и активизации производства, а также благодаря бюджетно-налоговой и денежно-кредитной поддержке, говорится в комментарии Julius Baer. "Как и ожидалось, после снижения ставки по среднесрочным кредитам в понедельник, в четверг утром китайский регулятор снизил годовую и пятилетнюю базовые ставки по кредитам (LPR) до 4,05% и 4,75% соответственно. На фоне медленного восстановления деловой активности после затянувшихся из-за коронавируса новогодних праздников правительство стремится снизить стоимость финансирования для реального сектора экономики", - пишет экономист Julius Baer Софи Альтерматт. Народный банк Китая (НБК) с момента возобновления работы рынков после затянувшихся новогодних праздников реализовывал меры поддержки путем вливания ликвидности и снижения процентных ставок по операциям на открытом рынке. В частности, в текущем месяце регулятор снизил на 10 б.п. две ключевые ставки: ставку по кредитам, выдаваемым в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF) и 7-дневную ставку обратного выкупа, чтобы противостоять негативному влиянию вспышки коронавируса на китайскую экономику. Поскольку ставка MLF является определяющим индикатором для базовой ставки по кредитам, снижение четверга было ожидаемым, отмечает С. Альтерматт. "Мы полагаем, что вспышка коронавируса вызовет значительное, но временное замедление темпов роста китайской экономики. В первом квартале текущего года рост ВВП Китая должен замедлиться до 4,5% в годовом выражении, однако он восстановится во втором и третьем кварталах в результате реализации отложенного спроса и активизации производства, а также благодаря бюджетно-налоговой и денежно-кредитной поддержке, - указывает специалист Julius Baer. - Вероятнее всего, в первой половине года НБК продолжит сокращать ставки и нормы обязательных резервов, поскольку регулятор стремится снизить стоимость финансирования и обеспечить рынку более долгосрочную ликвидность. Тем не менее, наш базовый сценарий не предусматривает широкомасштабную программу стимулирования. Меры по денежному стимулированию экономики, предпринимаемые НБК, могут оказать давление на китайский юань. Курс национальной валюты снизился в последние несколько дней, и в настоящее время юань торгуется чуть выше отметки в 7 юаней за доллар США. Тем не менее, мы ожидаем, что регулятор будет поддерживать стабильность национальной валюты, и в ближайшие несколько недель курс юаня будет колебаться около отметки в 7 юаней за доллар. Таким образом, мы подтверждаем свою краткосрочную и долгосрочную нейтральные позиции по китайскому юаню".
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