Аналитики Julius Baer ожидают снижения котировок золота до $1525 за унцию в ближайшие 3 месяца

Аналитики Julius Baer занимают нейтральную позицию по золоту и ожидают снижения котировок до 1525 долларов США за унцию в ближайшие 3 месяца, сообщается в комментарии компании.

"Цены на золото достигли отметки выше 1600 долларов США за унцию, и мы полагаем, что позитивные фундаментальные факторы более чем учтены в текущих котировках. Поскольку мы ожидаем скорее ослабления, чем укрепления, фундаментальной поддержки в краткосрочной перспективе, мы меняем свою рекомендацию на "нейтральную" и считаем, что пришло время тактически закрепить определенную часть прибыли. В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы по-прежнему ожидаем, что котировки золота превысят текущие уровни", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.