Диапазон колебаний евро, вероятно, составит 68,7-69,1 рубля - ИК "Фридом Финанс"

Рубль может сохранить диапазон 63,5-64 за доллар, а диапазон колебаний евро, вероятно, составит 68,7-69,1 рубля, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Валютный рынок в четверг слабее фондового, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс". Доллар набирает в течение дня до 20 копеек. "Мы полагаем, что диапазон 63,5-64 рубля сохранится", - пишут они.

Обстановка по евро более напряженная. Валюта смогла отыграть часть потерь по отношению к доллару, и сейчас торгуется вблизи отметки 1,08. "Рассчитываем на возврат в зону 1,085-1,09 доллара. По отношению к рублю евро может подниматься выше 69 за единицу. Диапазон колебаний составит 68,7-69,1 рубля", - указывают специалисты ИК