Снижение китайским ЦБ ключевой годовой ставки по кредитам поддержало рынки - БКС

Рост рынка в четверг во многом связан с решением Народного банка Китая снизить ключевую годовую ставку по кредитам, отмечается в комментарии "БКС Премьер". Экономика Китая находится в "полукоматозном" состоянии, и если вспышка коронавируса продлится, под ударом может оказаться в том числе малый и средний бизнес, занимающий существенную долю в ВВП.

"Не исключены, например, случаи массовых дефолтов по кредитам компаниями МСБ, - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Но рынок верит в лучшее и в скорый перелом ситуации, этим объясняется сегодняшний рост акций Алросы. Кроме того, американский регулятор в своем протоколе заседания FOMC, которое состоялось 28-29 января, также отметил риски, которые эпидемия несет для мировой экономики. Так что не исключено и смягчение денежной политики ФРС".

Также в четверг растут акции Новатэка. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, EBITDA увеличилась на 12% в четвертом квартале к/к, превысив консенсус-прогнозы. "Но компания также находится в зоне риска из-за коронавируса, - подчеркивает С. Суверов. - Китай, который через несколько лет, как ожидалось, потеснит Японию как крупнейший мировой импортер СПГ, пока снижает потребление газа. Контракты СПГ Новатэка привязаны к нефтяным котировкам, и с учетом наблюдавшегося падения стоимости углеводородов финансовые результаты первого квартала 2020 года могут стать непростыми".