.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост, индекс МосБиржи поднялся к уровню 2-недельной давности
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в январе замедлился до 1,1%
В январе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,1% после повышения на 1,7% в декабре. Результат оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 1,8%.
 
Бюджет-2019 - худшее за 11 лет исполнение расходов
Уровень исполнения расходов федерального бюджета РФ в 2019 году составил 94,2% и стал самым низким за последние 11 лет, объем неисполненных ассигнований вырос с 2018 года почти в 1,5 раза, до 1,1 трлн рублей, к такому выводу пришла Счетная палата...
 
Может ли лень стать драйвером экономики
В эпоху цифровых технологий лень перестала быть недостатком, у людей интеллектуального и творческого труда она только повышает продуктивность: состояние покоя освобождает сознание для обдумывания новых идей, пишут "Ведомости", приводя высказывания...
 
На льготные автокредиты дадут еще 5 млрд руб.
В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". На данный момент на эти цели предусмотрено 5 млрд руб., что, по расчетам...
 
20 февраля 2020 года 11:37

Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост, индекс МосБиржи поднялся к уровню 2-недельной давности

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост по большинству blue chips на фоне подорожавшей нефти и подъема мировых фондовых площадок на новостях от Федрезерва и мерах Китая по ограничению последствий коронавируса, индекс МосБиржи превысил 3135 пунктов и достиг уровня 2-недельной давности во главе с бумагами сырьевых компаний.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3136,43 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1550,5 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 63,74 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%).

Просели с исторических максимумов бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%) на фоне коррекции никеля (-0,2%), хотя продолжается подъем палладия (+1,6%).

В США индексы накануне выросли на 0,4-0,9%, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на фоне новостей о принятых Китаем мерах ограничения последствий коронавируса для бизнеса.

Руководители ФРС придерживались оптимистичных прогнозов в отношении перспектив американской экономики на январском заседании, и это поддерживало их уверенность в том, что текущий курс денежно-кредитной политики останется целесообразным в течение некоторого времени. Они сошлись во мнении, однако, что эпидемия пневмонии в Китае, вызванная коронавирусом, является новым риском для глобального экономического подъема, который заслуживает особого внимания.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 МСК среды) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite на фоне новых мер НБК подскочил на 1,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), в Европе наметилась стабилизация (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), также стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что по состоянию на утро четверга в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом составило 1,149 тыс., увеличившись за сутки на 137 выявленных случаев заболевания.

Народный банк Китая (НБК) в четверг понизил годовую базовую ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе.

В понедельник НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Нефть в четверг приостановила подъем, подогретый ранее ожиданиями, что меры Китая смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. Цена Brent находится почти на $0,4 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,1 за баррель (-0,03% и +2,4% в среду), апрельская цена WTI - $53,67 за баррель (+0,3% и +2,4% накануне).

Снижение ставок, которое должно облегчить привлечение финансирования китайскими компаниями, является лишь частью мер по смягчению негативных последствий распространения коронавируса. Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сфера авиаперевозок.

Поддержку нефтяному рынку в последние дни оказывали сигналы возможного ограничения поставок из Ливии и информация о введении Штатами санкций в отношении швейцарской торговой структуры "Роснефти" Rosneft Trading S.A. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, настроения на рынках продолжают достаточно резко меняться. Основным поддерживающим фактором для рисковых активов продолжают выступать действия мировых регуляторов. Вливание ликвидности, как и словесные интервенции, поддерживают спрос за счет готовности центробанков нивелировать эффект от коронавируса за счет стимулирующей политики.

Плюс к этому, как показывает официальная статистика, ситуация с распространением вируса улучшается. В среду количество новых заражений в Китае составило всего 400 человек, а число выздоровевших продолжило уверенно расти и уже превышает 16 тыс. человек. Если данные тенденции подтвердятся, это станет существенным фактором, который поддержит покупки в ближайшие сессии.

Преобладание покупок на рынках может сохраниться в течение дня, в случае отсутствия негативных новостей по коронавирусу. Из статистики, способной в ходе сессии повлиять на настроения инвесторов, можно выделить данные по заявкам на пособие по безработице в США (16:00 МСК).

Индекс МосБиржи сделал заявку на выход за верхнюю границу диапазона 3060-3130 пунктов, в рамках которого рынок движется с конца января. Закрепление выше данного коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению российского рынка, считает Зварич.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, возможно, подъем рынка акций РФ стал следствием усиления притока средств западных инвесторов, вызванный не столько ростом нефти Brent, сколько снижением страхов ее обвала ниже $50 за баррель. Если это так, то индекс МосБиржи должен в ближайшие дни начать ликвидировать отставание от западных биржевых индексов.

Котировки нефти как-то без задержки прошли сопротивление $58-58,5 за баррель, и теперь предстоит борьба за следующую отметку - $60 за баррель. Вообще рост нефти вызывает вопросы, поскольку нет никакой информации, что Китай восстановил потребление нефти после его снижения на 20%. Также растаяли надежды на сокращение добычи сырья странами ОПЕК+ на 600 тыс. б/с.

Динамика нефти на ближайшие дни определится статистикой по запасам в Штатах от Минэнерго США. Рынок ждет роста показателя на 2,5 млн баррелей, Американский институт нефти сообщил о приросте на 4,2 млн баррелей. Негативные данные могут спровоцировать вполне ожидаемую небольшую, на $1-1,5, коррекцию, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, поддержку рынку акций оказывает выросшая нефть и новости из Китая о возможных новых стимулах, о падении числа инфицированных Covid-19 ниже 2 тыс. в последние два дня, а также общий настрой глобальных инвесторов, которые не могут находиться долгое время в унынии при постоянном потоке дешевой ликвидности от центральных банков.

Народный банк Китая в очередной раз смягчил денежную политику. Власти КНР также сообщают о существенном сокращении темпов роста выявленных заболевших. Китайский спрос на нефть снизился из-за распространения и борьбы с Covid-19, но с другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что поставки из Ливии упали почти на 90%. Американские санкции против Rosneft Trading SA также могут привести к перебоям с поставками тяжелой венесуэльской нефти, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынках сохраняется оптимизм на фоне осуществляемых Китаем мер по поддержке национальных предприятий и ожиданий дополнительного финансового стимулирования в стране. В протоколах заседания ФРС коронавирус был отмечен как новый риск для мировой экономики, а представитель регулятора Нил Кашкари заявил, что если ФРС и изменит в ближайшее время процентные ставки, то скорее всего в сторону понижения.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 3135 и 1560 пунктов, нижние границы диапазонов расположены на уровнях 3050 и 1495 пунктов. Техническая картина до выхода за пределы указанных значений остается нейтральной. В четверг оптимизм внешних рынков несколько ослаб, и в течение дня индексы скорее будут стремиться к консолидации. Основная задача краткосрочных "быков", состоящая в закреплении индикаторов выше важных сопротивлений, пока остается нерешенной, что предвещает ограниченное повышение на рынке РФ. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3090-3135 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+21,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+17,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+7%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-15,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-11,5% и -8,3% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,731 млрд рублей (из них 1,818 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 февраля 2020 года 19:45
Рубль вечером несколько усилил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ
Москва. 20 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets, обусловленной опасениями распространения коронавируса за пределами Китая, а также укрепления доллара к основным мировым валютам на глобальном рынке.    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 19:36
Рынок акций РФ в четверг поднялся к 3125п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля
Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в четверг вырос по большинству blue chips вслед за фондовой Азией и нефтью на новостях от Федрезерва США и о мерах Китая по ограничению последствий коронавируса; индекс МосБиржи превысил 3125 пунктов за счет ослабления рубля.    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 19:01
Альфа-банк пересмотрел оценку акций и DR банков РФ, рекомендация "выше рынка" подтверждена для всех бумаг
Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых российских банков, сообщается в обзоре аналитика банка Евгения Кипниса. По итогам переоценки рекомендация "выше рынка" была подтверждена экспертом для обыкновенных и привилегированных акций...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 18:45
Розница и институционалы активно покупали акции РФ, а спекулятивные инвесторы находились в нерешительности - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 19 февраля 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 18:37
Цены евробондов РФ умеренно подрастают в четверг благодаря выросшему "аппетиту к риску"
Москва. 20 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг демонстрируют умеренный рост благодаря общемировому повышению у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 18:10
ГК "Регион" советует инвесторам сократить долю акций "Магнита" в портфеле
Аналитики ГК "Регион" советуют инвесторам сократить долю акций "Магнита" в портфеле, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Ванина. Магнит выпустил сразу операционный отчет и неаудированные данные по МСФО за 4 кв 2019г. "Магнит явно провалил этот квартал, - указывает эксперт ГК...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 17:24
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Medtronic
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Medtronic, коонструктивно оценивая финансовую отчетность компании за 3 фискальный квартал, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic опубликовал...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 16:39
Индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в пределах 3100-3150 пунктов - БКС
Индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в пределах диапазона 3100-3150 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в четверг при поддержке умеренно позитивного внешнего фона и повышательной ценовой динамики в нефти продолжает растущую динамику. Индекс Мосбиржи...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 16:11
Рубль пока способен лишь сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне - "Открытие Брокер"
Рубль, хотя и обладает высокой положительной доходностью, пока способен лишь сопротивляться резкому ослаблению, торгуясь в относительно стабильном диапазоне, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль не смог в четверг воспользоваться ростом котировок нефти, отмечает ведущий аналитик...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 15:31
Рубль днем снижается к доллару и евро вслед за валютами ЕМ, реагирующими на риски распространения коронавируса
Москва. 20 февраля. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets, обусловленной опасениями распространения коронавируса за пределами Китая.    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 15:25
Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизятся до 4,5% в годовом выражении - Julius Baer
Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизятся до 4,5% в годовом выражении, однако они восстановится во втором и третьем кварталах в результате реализации отложенного спроса и активизации производства, а также благодаря бюджетно-налоговой и денежно-кредитной поддержке, говорится в...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 14:35
Аналитики Julius Baer ожидают снижения котировок золота до $1525 за унцию в ближайшие 3 месяца
Аналитики Julius Baer занимают нейтральную позицию по золоту и ожидают снижения котировок до 1525 долларов США за унцию в ближайшие 3 месяца, сообщается в комментарии компании. "Цены на золото достигли отметки выше 1600 долларов США за унцию, и мы полагаем, что позитивные фундаментальные факторы...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:53
Диапазон колебаний евро, вероятно, составит 68,7-69,1 рубля - ИК "Фридом Финанс"
Рубль может сохранить диапазон 63,5-64 за доллар, а диапазон колебаний евро, вероятно, составит 68,7-69,1 рубля, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Валютный рынок в четверг слабее фондового, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс". Доллар набирает в течение дня до 20 копеек. "Мы полагаем,...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:30
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Энел Россия на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,25 рубля до 1,2 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным...    читать дальше
.
20 февраля 2020 года 13:05
Газпромбанк поднял оценку акций Энел Россия на 5%, оставив рекомендацию "держать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1 рубля до 1,05 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.