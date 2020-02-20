Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост, индекс МосБиржи поднялся к уровню 2-недельной давности

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост по большинству blue chips на фоне подорожавшей нефти и подъема мировых фондовых площадок на новостях от Федрезерва и мерах Китая по ограничению последствий коронавируса, индекс МосБиржи превысил 3135 пунктов и достиг уровня 2-недельной давности во главе с бумагами сырьевых компаний.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3136,43 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1550,5 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 63,74 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%).

Просели с исторических максимумов бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%) на фоне коррекции никеля (-0,2%), хотя продолжается подъем палладия (+1,6%).

В США индексы накануне выросли на 0,4-0,9%, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на фоне новостей о принятых Китаем мерах ограничения последствий коронавируса для бизнеса.

Руководители ФРС придерживались оптимистичных прогнозов в отношении перспектив американской экономики на январском заседании, и это поддерживало их уверенность в том, что текущий курс денежно-кредитной политики останется целесообразным в течение некоторого времени. Они сошлись во мнении, однако, что эпидемия пневмонии в Китае, вызванная коронавирусом, является новым риском для глобального экономического подъема, который заслуживает особого внимания.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 МСК среды) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite на фоне новых мер НБК подскочил на 1,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), в Европе наметилась стабилизация (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), также стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что по состоянию на утро четверга в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом составило 1,149 тыс., увеличившись за сутки на 137 выявленных случаев заболевания.

Народный банк Китая (НБК) в четверг понизил годовую базовую ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе.

В понедельник НБК уменьшил ставку по кредитам на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 3,15% с 3,25%, рассчитывая снизить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Нефть в четверг приостановила подъем, подогретый ранее ожиданиями, что меры Китая смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. Цена Brent находится почти на $0,4 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,1 за баррель (-0,03% и +2,4% в среду), апрельская цена WTI - $53,67 за баррель (+0,3% и +2,4% накануне).

Снижение ставок, которое должно облегчить привлечение финансирования китайскими компаниями, является лишь частью мер по смягчению негативных последствий распространения коронавируса. Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сфера авиаперевозок.

Поддержку нефтяному рынку в последние дни оказывали сигналы возможного ограничения поставок из Ливии и информация о введении Штатами санкций в отношении швейцарской торговой структуры "Роснефти" Rosneft Trading S.A. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, настроения на рынках продолжают достаточно резко меняться. Основным поддерживающим фактором для рисковых активов продолжают выступать действия мировых регуляторов. Вливание ликвидности, как и словесные интервенции, поддерживают спрос за счет готовности центробанков нивелировать эффект от коронавируса за счет стимулирующей политики.

Плюс к этому, как показывает официальная статистика, ситуация с распространением вируса улучшается. В среду количество новых заражений в Китае составило всего 400 человек, а число выздоровевших продолжило уверенно расти и уже превышает 16 тыс. человек. Если данные тенденции подтвердятся, это станет существенным фактором, который поддержит покупки в ближайшие сессии.

Преобладание покупок на рынках может сохраниться в течение дня, в случае отсутствия негативных новостей по коронавирусу. Из статистики, способной в ходе сессии повлиять на настроения инвесторов, можно выделить данные по заявкам на пособие по безработице в США (16:00 МСК).

Индекс МосБиржи сделал заявку на выход за верхнюю границу диапазона 3060-3130 пунктов, в рамках которого рынок движется с конца января. Закрепление выше данного коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению российского рынка, считает Зварич.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, возможно, подъем рынка акций РФ стал следствием усиления притока средств западных инвесторов, вызванный не столько ростом нефти Brent, сколько снижением страхов ее обвала ниже $50 за баррель. Если это так, то индекс МосБиржи должен в ближайшие дни начать ликвидировать отставание от западных биржевых индексов.

Котировки нефти как-то без задержки прошли сопротивление $58-58,5 за баррель, и теперь предстоит борьба за следующую отметку - $60 за баррель. Вообще рост нефти вызывает вопросы, поскольку нет никакой информации, что Китай восстановил потребление нефти после его снижения на 20%. Также растаяли надежды на сокращение добычи сырья странами ОПЕК+ на 600 тыс. б/с.

Динамика нефти на ближайшие дни определится статистикой по запасам в Штатах от Минэнерго США. Рынок ждет роста показателя на 2,5 млн баррелей, Американский институт нефти сообщил о приросте на 4,2 млн баррелей. Негативные данные могут спровоцировать вполне ожидаемую небольшую, на $1-1,5, коррекцию, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, поддержку рынку акций оказывает выросшая нефть и новости из Китая о возможных новых стимулах, о падении числа инфицированных Covid-19 ниже 2 тыс. в последние два дня, а также общий настрой глобальных инвесторов, которые не могут находиться долгое время в унынии при постоянном потоке дешевой ликвидности от центральных банков.

Народный банк Китая в очередной раз смягчил денежную политику. Власти КНР также сообщают о существенном сокращении темпов роста выявленных заболевших. Китайский спрос на нефть снизился из-за распространения и борьбы с Covid-19, но с другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что поставки из Ливии упали почти на 90%. Американские санкции против Rosneft Trading SA также могут привести к перебоям с поставками тяжелой венесуэльской нефти, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынках сохраняется оптимизм на фоне осуществляемых Китаем мер по поддержке национальных предприятий и ожиданий дополнительного финансового стимулирования в стране. В протоколах заседания ФРС коронавирус был отмечен как новый риск для мировой экономики, а представитель регулятора Нил Кашкари заявил, что если ФРС и изменит в ближайшее время процентные ставки, то скорее всего в сторону понижения.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 3135 и 1560 пунктов, нижние границы диапазонов расположены на уровнях 3050 и 1495 пунктов. Техническая картина до выхода за пределы указанных значений остается нейтральной. В четверг оптимизм внешних рынков несколько ослаб, и в течение дня индексы скорее будут стремиться к консолидации. Основная задача краткосрочных "быков", состоящая в закреплении индикаторов выше важных сопротивлений, пока остается нерешенной, что предвещает ограниченное повышение на рынке РФ. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3090-3135 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+21,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+17,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+7%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-15,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-11,5% и -8,3% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,731 млрд рублей (из них 1,818 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").