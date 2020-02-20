Обострение вооруженного конфликта в Ливии способствует росту нефтяных цен - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно расти в условиях нейтрального новостного фона по теме коронавируса, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ключевым фактором, играющим в пользу нефтяных котировок, является обострение вооруженного конфликта в Ливии, где добыча сырья в последнее время сократилась в 10 раз и упала до 0,1 mbd. Контракты на Brent торгуются чуть выше отметки $59/bbl, WTI - $53,5/bbl.

"Поддержку контрактам также оказывают действия китайского регулятора – Национальный банк КНР в утренние часы снизил ключевую ставку на 10 бп. для поддержания экономической активности в стране на фоне вспышки коронавируса, - отмечают эксперты "Нордеа банка". - При этом в среду были опубликованы предварительные данные по запасам нефти в Штатах от API, в соответствии с которыми запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 4 mb. Если сегодня эту информацию подтвердят официальные данные от Минэнерго США, это способно оказать негативное влияние на динамику нефтяных котировок. В остальном же цены на нефть сегодня будут торговаться в русле прочих рисковых активов".